Είναι πιο βρώμικο από τουαλέτα – Αυτό είναι το σημείο του αυτοκινήτου που δεν καθαρίζεις ποτέ

Ο καθαρισμός του εσωτερικού του αυτοκινήτου αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία όχι μόνο για την εικόνα του οχήματος, αλλά και για την υγεία οδηγού και επιβατών.

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι ουσιαστικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο περνάμε τον περισσότερο χρόνο όταν βρισκόμαστε στο όχημα. Όπως και να το προσεγγίσει κανείς, ανεξαρτήτως από το πόσο εντυπωσιακό μπορεί να είναι ένα μοντέλο εξωτερικά ή πόσους ίππους αποδίδει ο κινητήρας του, η πραγματική εμπειρία χρήσης βρίσκεται μέσα στην καμπίνα.

Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον τεράστια ποσά στην αναβάθμιση του εσωτερικού, με μεγάλες οθόνες, προηγμένα συστήματα infotainment, premium υλικά, τεχνολογίες άνεσης και ολοένα πιο εξελιγμένα καθίσματα. Ωστόσο, όσο σημαντικός είναι ο εξοπλισμός, άλλο τόσο σημαντική είναι και η σωστή συντήρηση και καθαριότητα του χώρου.

Και αυτό γιατί το εσωτερικό του αυτοκινήτου αποτελείται από δεκάδες επιφάνειες που έρχονται καθημερινά σε επαφή με διαφορά στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, τα οποία γεμίζουν μικρόβια και βρωμιά πολύ πιο εύκολα απ’ όσο φανταζόμαστε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι οι ζώνες ασφαλείας. Παρότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα συστήματα ασφαλείας του οχήματος, οι περισσότεροι οδηγοί σχεδόν ποτέ δεν τις καθαρίζουν, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σταδιακά σε ένα από τα πιο βρώμικα σημεία της καμπίνας.

Οι ζώνες ασφαλείας βρωμίζουν κυρίως λόγω της καθημερινής επαφής με το σώμα και της συνεχούς έκθεσής τους στο περιβάλλον του αυτοκινήτου. Ο ιδρώτας, τα φυσικά έλαια του δέρματος, τα αντηλιακά, οι κρέμες αλλά και η σκόνη μεταφέρονται συνεχώς πάνω στον ιμάντα, ακόμα και αν αυτό δεν φαίνεται.

Ταυτόχρονα, η χρήση της ζώνης με βρεγμένα ρούχα, ειδικά μετά από μπάνιο στη θάλασσα ή κατά τη διάρκεια βροχής, αφήνει υγρασία και άλατα που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ύφασμα. Παράλληλα, και η σκόνη που εισέρχεται στην καμπίνα όταν οδηγούμε με ανοιχτά παράθυρα τείνει να κολλά στις ζώνες και να συσσωρεύεται εκεί με την πάροδο του χρόνου.

Το θέμα επανήλθε μάλιστα μετά από ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok, στο οποίο ένας οδηγός καθαρίζει τη ζώνη ασφαλείας χρησιμοποιώντας πιεστικό νερού. Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο ιδιοκτήτης τραβά τη ζώνη έξω από το αυτοκίνητο και τη σταθεροποιεί ουσιαστικά πάνω στην πόρτα ώστε να μπορεί να την πλύνει αποτελεσματικά.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το πόση βρωμιά απομακρύνεται από τον ιμάντα. Το νερό απομακρύνει αρκετά βρωμιά από τη ζώνη, δημιουργώντας μάλιστα μικρά ποταμάκια λασπόνερων. Κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό αν σκεφτεί κανείς την καθημερινή επαφή που έχει ένας οδηγός με τη ζώνη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως οι ζώνες ασφαλείας αποτελούν ένα από τα πιο «βλαβερά» σημεία της καμπίνας, ωστόσο επισημαίνουν πως η εν λόγω πρακτική δεν θεωρείται ασφαλής για τη μακροχρόνια αντοχή της ζώνης. Η υπερβολική ποσότητα νερού και κυρίως η πίεση μπορούν να επηρεάσουν τόσο το ύφασμα όσο και τον μηχανισμό επαναφοράς της ζώνης.

Πιο συγκεκριμένα, η παρατεταμένη υγρασία μπορεί να αλλοιώσει τις ίνες του υφάσματος και να επηρεάσει την αντοχή της ζώνης σε περίπτωση σύγκρουσης. Επιπλέον, νερό που περνά στο εσωτερικό του μηχανισμού μπορεί να προκαλέσει φθορές ή δυσλειτουργίες στο σύστημα, μειώνοντας τα επίπεδα ασφαλείας.﻿

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο σωστός καθαρισμός της ζώνης ασφαλείας πρέπει να γίνεται με ουδέτερο σαπούνι ή ειδικό καθαριστικό ταπετσαριών, χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί ή μια μαλακή βούρτσα. Στη συνέχεια, η ζώνη πρέπει να στεγνώνει φυσικά, παραμένοντας τεντωμένη μέχρι να φύγει πλήρως η υγρασία.

