Δ. Ωραιοκάστρου: Με μαθητές που διακρίθηκαν σε πανελλήνιους και διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς συναντήθηκε ο Π. Τσακίρης

Σε μια εποχή που το σχολείο συνηθίζεται να ταυτίζεται με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις καθημερινές υποχρεώσεις, υπάρχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί που αποδεικνύουν πως η γνώση δεν περιορίζεται μέσα στους τοίχους της τάξης, ούτε στα όρια μιας σχολικής ημέρας. Με συμμετοχές και διακρίσεις σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, αλλά και με ενεργή παρουσία σε ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις, οι μαθητές σχολείων του Δήμου Ωραιοκάστρου ανοίγουν νέους δρόμους δημιουργίας, συνεργασίας και εξέλιξης.

Ο δήμαρχός Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, επισκέφθηκε χθες το Γενικό Λύκειο Μυγδονίας στον Δρυμό και το 5 ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου (Λ.Τ.) «Όλγα Σταυρίδου» στο Μελισσοχώρι και συναντήθηκε με μαθητές και μαθήτριες που έχουν διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.

Τον δήμαρχο συνόδευαν οι αντιδήμαρχοι Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης, Ευαγγελία Δρόσου, Μυγδονίας Γιώργος Παρισόπουλος, ο εντεταλμένος σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Στέλιος Τουμπέλης και η πρόεδρος του Δρυμού, Όλγα Διαμέλα.

Ο κ. Τσακίρης κάθισε στο θρανίο και συνομίλησε με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Τους συνεχάρη για τις σπουδαίες προσπάθειες που καταβάλλουν και τις επιτυχίες που αποκομίζουν, τονίζοντας τη σημασία τους για τον Δήμο Ωραιοκάστρου και την τοπική κοινωνία. «Πίσω από κάθε επιτυχία βρίσκεται η αστείρευτη δίψα των παιδιών για μάθηση, το μεράκι και η αφοσίωση των εκπαιδευτικών που εμπνέουν και καθοδηγούν, καθώς και η πολύτιμη στήριξη των γονιών που στέκονται αρωγοί σε κάθε προσπάθεια. Έτσι, το σχολείο μετατρέπεται σε μια ζωντανή κοινότητα που καλλιεργεί τα ταλέντα, ενθαρρύνει την εξωστρέφεια και αποδεικνύει ότι η παιδεία συνεχίζεται δυναμικά και πέρα από το καθημερινό πρόγραμμα. Επισκέφθηκα με μεγάλη χαρά το Λύκειο Δρυμού και το 5 ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου (ΛΤ) “Όλγα Σταυρίδου”. Εκεί συναντήθηκα με μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς και σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις. Οι επιτυχίες τους στη Φυσική (Ολυμπιάδα Φυσικής), την Πληροφορική, τη Γαλλοφωνία, τον Οικονομικό τομέα, τον Αθλητισμό, τις Καλές Τέχνες, αλλά και η συμμετοχή τους σε διεθνείς πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, μας γεμίζουν υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον του τόπου μας», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Και πρόσθεσε ότι «πίσω από κάθε διάκριση βρίσκεται η σκληρή προσπάθεια των παιδιών, η αφοσίωση και η έμπνευση των εκπαιδευτικών τους, αλλά και η καθημερινή στήριξη των οικογενειών τους. Όλοι μαζί αποτελούν μια ζωντανή απόδειξη ότι το δημόσιο σχολείο μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες, να καλλιεργεί δεξιότητες και να οδηγεί τα παιδιά μας στην αριστεία, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο. Οι διακρίσεις αυτές δεν ανήκουν μόνο στις σχολικές κοινότητες. Αποτελούν τιμή και για ολόκληρο τον Δήμο Ωραιοκάστρου, αναδεικνύοντας την δυναμική, το ταλέντο και τις δυνατότητες της νέας γενιάς. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη γνώση, την παιδεία και τα όνειρα των νέων μας».

Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας

Στο Γενικό Λύκειο Μυγδονίας υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού του σχολείου, Ζωής Καραζαρίφη, οι μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του σχολείου Δωροθέα Αικατερίνη Γρηγοριάδου Κουλουμπή, Γεώργιος Μαυριδόπουλος, Ιωάννης Ναπιεράι Μαραντίδης, Νικολέτα Νταμπούδη, Σοφία Μαρία Τριβυζά και Ειρήνη Χατζηαντωνίου κατέλαβαν την 1η θέση στον εθνικό μαθητικό διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2026 με θέμα «Ταξίδι στη Μεσόγειο» στο επίπεδο Β1, που διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και η Γαλλική Πρεσβεία για το σχολικό έτος 2025-26.

Ο Διαγωνισμός μέσω της μουσικότητας της γαλλικής γλώσσας θέλει να προάγει και να ευαισθητοποιεί τους νέους σε επίκαιρα θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως ο αθλητισμός, η μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά και σε κοινωνικά ζητήματα (ειρήνη, ευαισθητοποίηση των λαών, συνύπαρξη των πολιτισμών κλπ).

Το θέμα του 2026 ήταν “Un voyage en Mediterranée” / Ταξίδι στην Μεσόγειο. Οι μαθητές με την καθοδήγηση και βοήθεια της καθηγήτριάς τους στο θέμα της γλωσσικής έκφρασης δημιούργησαν ένα ποίημα (slam), ζωγράφισαν, έγραψαν μουσική και τελικά σκηνοθέτησαν ένα όμορφο βίντεο με σκηνικό την παραλία της πόλης Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα δικαίωσε την αφοσίωση και την δουλειά τους. Η επιτροπή Γάλλων και Ελλήνων στο IFA έδωσε το πρώτο βραβείο ex aequo με το Πειραματικό Λύκειο Κατερίνης.

Διαγωνισμός για το χρήμα

Επίσης υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού του σχολείου, Ανδρέα Βενιού, οι μαθήτριες του Α3 τμήματος Ουρανία Τετζιρίδου και Σοφία Μαρία Τριβυζά κατέλαβαν την 1η θέση στον ένατο εθνικό μαθητικό διαγωνισμό για το χρήμα που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τους μαθητές της Α’ Λυκείου σχολικού έτους 2025-26.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 95 σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) από όλη την Ελλάδα με 582 ομάδες των 2 μαθητών. Η μαθήτρια Ουρανία Τετζιρίδου και Σοφία Μαρία Τριβυζά θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό EMQ (European Money Quiz) που θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

Στη συνάντηση του κ. Τσακίρη με τους μαθητές ήταν παρόντες ο διευθυντής του Λυκείου, Γιώργος Μπουλάκης, ο υποδιευθυντής, Δημήτρης Χριστοφορίδης και οι εκπαιδευτικοί Ζωή Καραζαρίφη και Ανδρέας Βενιός.

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Λ.Τ. «ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ»

Στο 5 ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου Λ.Τ. «Όλγα Σταυρίδου» οι μαθητές που

διακρίθηκαν και συνάντησε ο κ. Τσακίρης είναι: