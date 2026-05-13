ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-1: Με λυτρωτή τον Μύθου έμεινε ζωντανός στη μάχη της δεύτερης θέσης

Η ΑΕΚ προηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ που καιγόταν ισοφάρισε με τον νεαρό Μύθου και με το 1-1 θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων τελευταία αγωνιστική για να βγει στα προκριματικά του Ch.League.

Η υπόθεση – πρωτάθλημα έλαβε και τυπικά τέλος με υπογραφή ΑΕΚ προ ημερών. Η Ένωση, με τον τίτλο στην βαλίτσα της, και χωρίς άγχος ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ που «κυνηγά», μαζί με τον Ολυμπιακό, αποκλειστικά τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο ερχόμενο Champions League. Η πίεση δεδομένα βάραινε τους Θεσσαλονικείς, με την πλάτη στον τοίχο, με νευρικότητα και λάθη στο παιχνίδι τους και με συγκεκριμένες επιλογές κυρίως στα χαφ…

Με τον Γίρι Παβλένκα ως βασικό τερματοφύλακα ξεκίνησαν οι ασπρόμαυροι και τετράδα στην άμυνα τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι. Στον χώρο του κέντρου επιστρατεύθηκε το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ, εν τη απουσία του Χρήστου Ζαφείρη, ενώ στο «δέκα» κινήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στα «φτερά» οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης παρέμεινε ο Γερεμέγιεφ.

Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού στους δύο σκόρερ του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τον Ζίνι και τον Ζοάο Μάριο. Έκπληξη με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, αν και ο Θωμάς Στρακόσα ήταν εκτός αποστολής. Βίντα-Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, Ρότα δεξιά, Πενράις αριστερά, Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, Κοϊτά-Ζοάο Μάριο στα άκρα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα και οι Ζίνι-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Όπως ακριβώς αναμενόταν, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το α΄ημίχρονο της Τούμπας, με την… απελευθερωμένη ΑΕΚ να ψάχνει τις στιγμές της προκειμένου να στριμώξει ακόμη περισσότερο τον ΠΑΟΚ, δημιουργώντας πολλές φορές εκνευρισμό στον Ραζβάν Λουτσέσκου για την επιπολαιότητα και τα εύκολα λάθη που έβλεπε από τους παίκτες του… Όσο ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να κρατήσει και να βγάλει τη μπάλα μπροστά, τόσο η ΑΕΚ έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο, στέλνοντας στο 7΄τα πρώτα μηνύματα απειλής. Γέμισμα του Πενράις από τα αριστερά προς την περιοχή, ο Μιχαηλίδης απομάκρυνε σωτήρια στον αέρα, νικώντας τον Βάργκα.

Παρά την αρχική πίεση, βλέποντας την ΑΕΚ να φτάνει χωρίς δυσκολίες έξω από την αντίπαλη περιοχή και να πρεσάρει, ο ΠΑΟΚ κατέγραψε στο 14΄την πρώτη καλή στιγμή. Μετά από λάθος του Βίντα, ο Τάισον έκλεψε τη μπάλα, «σέρβιρε» για τον Γερεμέγιεφ αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε. Το παιχνίδι μεταφέρθηκε εκ νέου στην περιοχή του Δικεφάλου του Βορρά, με τον Βάργκα να πιάνει μία φοβερή κεφαλιά, ανάμεσα στους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ, αλλά ο Παβλένκα με μία εντυπωσιακή απόκρουση, έδειξε -ξανά- σε εξαιρετική κατάσταση.

Τα… αίματα άναψαν στο μεσοδιάστημα του 45λεπτου, όταν ο Ζίνι έφυγε στην κόντρα μετά από πάσα του Μαρίν, απέφυγε τον Κεντζιόρα και πάτησε περιοχή, αλλά ο Παβλένκα τον σταμάτησε με τα πόδια. Βεβαίως εδώ αξίζει να σημειώσει κανείς πως στην αρχή της φάσης είχε προηγηθεί φάουλ του Πινέδα στον Μεϊτέ. Στο 33΄ο Γερεμέγεφ απείλησε ξανά, αυτή τη φορά με το κεφάλι, όμως η μπάλα πέρασε εκτός, με την ΑΕΚ να έχει εκ νέου απάντηση ένα λεπτό αργότερα, όταν ο Μαρίν έκανε το γύρισμα με στόχο τον Βάργκας, αλλά ο Κεντζιόρα τελευταία στιγμή πρόλαβε να «καθαρίσει».

Το ημίχρονο έκλεισε με την κεφαλιά του Μεϊτέ στις καθυστερήσεις, από το κόρνερ του Τάισον, και με το δείκτη του σκορ στο 0-0, σε ένα ματς που επιβεβλημένα η ομάδα που έπρεπε να ανεβάσει ένταση ήταν ο ΠΑΟΚ. Και το έκανε με την έναρξη του β΄μέρους, έχοντας ως εκφραστή, όπως και στο α΄, ποιον άλλον; Τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Με μία (αναγκαστική) αλλαγή ξεκίνησαν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ρίχνει Σάντσες αντί Κένι και το δε Νίκολιτς Λιούμπισιτς αντί Βάργκα, με τον Κοϊτά να συμπληρώνει τον Ζίνι στην κορυφή της επίθεσης.

Στο 50΄ εξαιρετική πάσα του Οζντόεφ, ο Τάισον πάτησε περιοχή και έκανε το γύρισμα, αλλά ο Μπρινιόλι επενέβη, ενώ στη συνέχεια ο Ζίβκοβιτς δεν κατάφερε να πιάσει γεμάτα το σουτ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Κωνσταντέλιας απέφυγε τον αντίπαλό του, εκτέλεσε από δύσκολη γωνία, με τον Ρότα να βάζει την κόντρα και να παραχωρεί κόρνερ. Η τεράστια ευκαιρία για τους ασπρόμαυρους σημειώθηκε στο 56΄μετά τη συνεργασία Κωνσταντέλια, Γερεμέγεφ, Τάισον, με τον τελευταίο να ελευθερώνει στον Ζίβκοβιτς, αλλά ο Μπρινιόλι είχε απάντηση στο πλασέ του. Στη συνέχεια ο Γερεμέγεφ εκτέλεσε αλλά από το πόδι του Βίντα η μπάλα πέρασε σε κόρνερ.

Διαφορετικό πρόσωπο από τους γηπεδούχους στο β΄, βγάζοντας αρκετές φάσεις στα καρέ του Μπρινιόλι, αλλά η ΑΕΚ έδειξε… δόντια, εκμεταλλευόμενη τους κενούς χώρους, όπως φάνηκε και με τη μπαλιά του Κοϊτά στον Ζίνι. Εκείνος διένυσε πολλά μέτρα με την μπάλα, πάτησε περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του ΠΑΟΚ στο 60′. Λίγο αργότερα, ο Ζοάο Μάριο δοκίμασε το σουτ και τα αντανακλαστικά του Παβλένκα, όμως ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου του Βορρά φώναξε και πάλι παρών. «Τρελός» ρυθμός στην επανάληψη του αγώνα, με τις δύο ομάδες να δείχνουν ανά πάσα στιγμή, ικανές να κάνουν τη ζημιά. Αλλαγή για την Ένωση στο 63΄, με τον Γιόβιτς να περνά στο ματς αντί του Κοϊτά, παίρνοντας θέση στο πλευρό του Ζίνι στην επίθεση και τρίτη με τον Κουτέσα στη θέση του Ζοάο Μάριο (71΄).

Και οι δυό τους συνεργάστηκαν άψογα, χαρίζοντας γκολ… από τον πάγκο στην ΑΕΚ. Η Ένωση «χτύπησε» σε επιθετική μετάβαση στο 73΄, ο Κουτέσα έστρωσε σε θέση βολής για τον Γιόβιτς, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ, αν και βρήκε την μπάλα ο Παβλένκα, δεν μπόρεσε να της αλλάξει πορεία για το 0-1.

Ο Λουτσέσκου προχώρησε άμεσα σε αλλαγές, κινήθηκε ακόμη και με σχήμα με δύο επιθετικούς στα τελευταία λεπτά και… επέστρεψε στο ματς, με γκολ και εκείνος από τον πάγκο. Κόρνερ του Ζίβκοβιτς από τ΄ αριστερά, ο Μύθου πήρε την κεφαλιά και έγραψε 1-1, σε ένα σημείο που όλα έδειχναν χαμένα για τους Θεσσαλονικείς.

Τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να πάρει την δεύτερη θέση

Πλέον ο ΠΑΟΚ για να καταφέρει να εξασφαλίσει την δεύτερη θέση που βγάζει στα προκριματικά του Champions League, πρέπει να πάρει τη νίκη μέσα στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.

Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ δεν θέλει νίκη των “ερυθρολεύκων” καθώς αυτό θα είναι ταφόπλακα. Με ισοπαλία ή ήττα του Ολυμπιακού και νίκη του “δικεφάλου” εξασφαλίζεται η δεύτερη θέση.