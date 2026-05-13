MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Στα 9 εκατ. ευρώ το κόστος για το νέο προπονητικό κέντρο – Ποια εταιρεία το ανέλαβε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δεν θα αργήσει να παίρνει σάρκα και οστά το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί, βάσει σχεδιασμού, το επόμενο Φθινόπωρο. Σε αυτό το πλαίσιο ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και οι συνεργάτες του θα προχωρήσουν άμεσα στα επόμενα βήματα έτσι ώστε αυτό να γίνει πράξη. Είναι γνωστή πια η τοποθεσία όμως υπάρχουν κάποια άλλα ερωτηματικά που σταδιακά βρίσκουν απάντηση.

Το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα γίνει στην περιοχή της Πυλαίας, πίσω από το ΙΚΕΑ και απέναντι από το ξενοδοχείο September. Οι προδιαγραφές του ανακοινώθηκαν από την ΚΑΕ όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν τη σημασία τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας powergame.gr η έκταση που αγόρασε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης -οι υπογραφές έπεσαν στις 7 Μαΐου- είχε ως αντίτιμο ένα ποσό πάνω από 1 και κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό κόστος του έργου όμως θα ανέλθει στα 9 εκατομμύρια ευρώ!

Τη μελέτη για το έργο έχει αναλάβει η εταιρία Decathlon που έχει αναλάβει να φέρει η πέρας το έργο που χαρακτηρίζεται ως «greenfield project αξιώσεων» αφού θα γίνει σε έναν χώρο από το μηδέν, χωρίς περιορισμούς δηλαδή από άλλες υποδομές ή κατασκευές. Αυτό που στη γλώσσα των ζωγράφων λέγεται «λευκός καμβάς».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο κ.Μυστακίδης στράφηκε σε αυτήν την περιοχή και τη συγκεκριμένη έκταση όταν απέσυρε το ενδιαφέρον του για το ΚΑΠΠΑ στην περιοχή της Περαίας.

Πηγή: metrosport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 13 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 13η Μαΐου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ηρακλής Κοτζιάς σε ηλικία 88 ετών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

Ryanair: Οργισμένη ανακοίνωση κατά της Fraport για τη Θεσσαλονίκη – Καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα

ΔΙΕΘΝΗ 9 λεπτά πριν

Επτά χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο €300.000 πρότεινε στο Εφετείο η Εισαγγελία για τον Σαρκοζί

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

Ζαρωτιάδης για επεισόδια ΑΠΘ: Είναι λάθος να δίνονται πολιτικά χαρακτηριστικά – Τι πρότεινε για φύλαξη, κάμερες και ελεγχόμενη πρόσβαση