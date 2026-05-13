ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Στα 9 εκατ. ευρώ το κόστος για το νέο προπονητικό κέντρο – Ποια εταιρεία το ανέλαβε

Δεν θα αργήσει να παίρνει σάρκα και οστά το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί, βάσει σχεδιασμού, το επόμενο Φθινόπωρο. Σε αυτό το πλαίσιο ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και οι συνεργάτες του θα προχωρήσουν άμεσα στα επόμενα βήματα έτσι ώστε αυτό να γίνει πράξη. Είναι γνωστή πια η τοποθεσία όμως υπάρχουν κάποια άλλα ερωτηματικά που σταδιακά βρίσκουν απάντηση.

Το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα γίνει στην περιοχή της Πυλαίας, πίσω από το ΙΚΕΑ και απέναντι από το ξενοδοχείο September. Οι προδιαγραφές του ανακοινώθηκαν από την ΚΑΕ όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν τη σημασία τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας powergame.gr η έκταση που αγόρασε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης -οι υπογραφές έπεσαν στις 7 Μαΐου- είχε ως αντίτιμο ένα ποσό πάνω από 1 και κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό κόστος του έργου όμως θα ανέλθει στα 9 εκατομμύρια ευρώ!

Τη μελέτη για το έργο έχει αναλάβει η εταιρία Decathlon που έχει αναλάβει να φέρει η πέρας το έργο που χαρακτηρίζεται ως «greenfield project αξιώσεων» αφού θα γίνει σε έναν χώρο από το μηδέν, χωρίς περιορισμούς δηλαδή από άλλες υποδομές ή κατασκευές. Αυτό που στη γλώσσα των ζωγράφων λέγεται «λευκός καμβάς».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο κ.Μυστακίδης στράφηκε σε αυτήν την περιοχή και τη συγκεκριμένη έκταση όταν απέσυρε το ενδιαφέρον του για το ΚΑΠΠΑ στην περιοχή της Περαίας.

