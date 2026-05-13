Τρινκιέρι: “Θέλει να πετύχει πολλά ο Μυστακίδης, έχει τεράστιους πόρους” – Γιατί ο ΠΑΟΚ του θυμίζει την Παρτιζάν

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ετοιμάζει τα πλάνα του για τον νέο ΠΑΟΚ και σε συνέντευξή του στον Ιταλί δημοσιογράφο Μασιμιλιάνο Μπόνι δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να πιάσει δουλειά σε ένα project που λόγω και του πάθους του κόσμου του θυμίζει την Παρτιζάν. Ο νέος προπονητής του Δικεφάλου μίλησε και για την επαφή του με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Για το project ΠΑΟΚ: «Δεν υπάρχει τίποτα, εκτός από ένα ιστορικό όνομα και η μισή πόλη που δονείται από καθαρό πάθος. Τα τελευταία νικηφόρα και ανταγωνιστικά χρόνια του ΠΑΟΚ στο υψηλότερο επίπεδο ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Είναι παρόμοια, με κάποιες ουσιαστικές διαφορές, όπως όταν μετακόμισα στο Βελιγράδι: το 2018, η Παρτιζάν ήταν… ραδιενεργή, κανείς δεν ήθελε να την αγγίξει. Ένας παράγοντας που μου δίνει επιπλέον κίνητρο είναι η προπονητική σε ένα μέρος όπου υπάρχει πάθος: αν η δουλειά μου είναι να παίρνω έναν παίκτη και να τον πάω στο επόμενο επίπεδο, είναι πιο εύκολο να είμαι πολύ απαιτητικός όταν σε καθοδηγεί το πάθος και η αγάπη των οπαδών. Ένας προπονητής απαιτεί επένδυση χρόνου, θυσίας και προσπάθειας από τους παίκτες του: είναι πιο εύκολο όταν σε αναγνωρίζουν κάθε μέρα, όταν πας για έναν καφέ και σου λένε: “Υπέροχο παιχνίδι χθες”. Όταν σε αγνοούν, είτε παίζεις καλά είτε άσχημα, θα σκεφτείς: “Γαμώτο, ο προπονητής θα με ενοχλήσει ξανά σήμερα”. Κατά τη γνώμη μου, πολλαπλασιάζει την ενέργεια και το κίνητρο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τον ιδιοκτήτη…»

Την επαφή του με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη: «Είναι κάποιος που θέλει να πετύχει πολλά, έχει τεράστιους πόρους, αλλά θέλει να το κάνει με τον σωστό τρόπο. Δεν θέλει να κάνει συντομεύσεις. Ο πατέρας του εργαζόταν στη Ρώμη, έζησε στο Μεξικό και σε χίλια άλλα μέρη του κόσμου. Είναι κάποιος με τον οποίο μιλάω ιταλικά: η πρώτη μας συνάντηση ήταν στο Μιλάνο και είχαμε μια εξαιρετική συνεννόηση. Είναι τόσο σημαντικό άτομο, τόσο επιτυχημένο, που δεν έχει πρόβλημα να σας πει: «Δεν ξέρω τίποτα για μπάσκετ». Αλλά μετά σας κάνει μια σειρά από ερωτήσεις και καταλαβαίνετε ότι θέλει να καταλάβει. Δεν έχει ούτε την επιθυμία ούτε τον χρόνο να γεμίσει με ανοησίες: είναι σημαντικό να του εξηγήσεις τα πράγματα με τρόπο που μπορεί να καταλάβει, γιατί τότε δεν θα σας ρωτήσει το ίδιο πράγμα δύο φορές. Όταν συναντάς ανθρώπους που έχουν φτάσει σε αυτό το μέγεθος επιτυχίας, μέσω καθαρά επιχειρηματικών αποφάσεων, συνειδητοποιείς ότι συναντάς άντρες με ελίτ νοοτροπία».

Πώς σκοπεύει να τοποθετηθεί ο ΠΑΟΚ σε αυτή την αναδιάταξη των συνδηλώσεων και των ιεραρχιών του ευρωπαϊκού μπάσκετ:

«Αυτή τη στιγμή, όλοι βρίσκονται στο επίκεντρο: όλες οι ομάδες με πολλά χρήματα, ιστορία ή οπαδούς βρίσκονται όλες σε αυτό το ποτ πουρί. NBA Europe, Euroleague, FIBA: Ξέρω ότι τελικά θα βγει κάτι καλό. Θα μπορούσε να δώσει λίγη ζωτική ενέργεια σε ένα δέντρο που έχει ήδη μερικά νεκρά κλαδιά. Αλλά ξέρω ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί ποτέ να διαχωριστεί από την κοινωνική κατάσταση των χωρών. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στη μέση ενός παγκόσμιου πολέμου: ο αθλητισμός θα μπορούσε να είναι κρίσιμος αυτή τη στιγμή, αλλά οι πόροι είναι αυτοί που είναι. Ένας γνήσιος Δαρβινιστής θα έλεγε ότι όσοι δεν προσαρμόζονται δεν επιβιώνουν, και σήμερα εξακολουθώ να νιώθω ότι είμαστε λίγο πίσω στην εξέλιξη».

Πηγή: metrosport.gr