Νίκη γοήτρου για τον Άρη – Πέρασε και από τον Βόλο με 1-2

Το νικηφόρο σερί “γοήτρου” συνεχίζεται για τον Άρη, ο οποίος πέρασε από την έδρα του Βόλου με 1-2.

Δύο παιχνίδια πριν το φινάλε της σεζόν, Βόλος και Άρης έδωσαν την δική τους “μάχη” γοήτρου, στο Πανθεσσαλικό, με τους κιτρινόμαυρους να βγαίνουν για ακόμη μια φορά νικητές.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν ανώτεροι από το πρώτο λεπτό του αγώνα και μπήκαν ορεξάτοι με γκολ από το πρώτο μέρος, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό και κατακτώντας ακόμη ένα τρίποντο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με επιθετικό παιχνίδι από τις δύο ομάδες, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη καλή στιγμή στο 15ο λεπτό. Ο Λάμπρου άνοιξε εξαιρετικά στον Τζόκα, εκείνος έκανε την σέντρα και η μπάλα κόντραρε στον Μεντίλ, βρίσκοντας στο δοκάρι!

Το γκολ ήρθε για τους κιτρινόμαυρους στο 21ο λεπτό, μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Βόλου, ο Χόνγκλα πήρε το ριμπάουντ και με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα αρχικά στο δοκάρι και έπειτα στα δίχτυα.

Δύο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι είχαν νέα ευκαιρία για το 0-2. Ο Μορέιρα έκανε άστοχη έξοδο, ο Καντεβέρε τσίμπησε την μπάλα, όμως αστόχησε από πλάγια θέση. Ο ίδιος παίκτης έχασε λίγα λεπτά αργότερα νέα – μεγάλη ευκαιρία, όταν στο 31ο λεπτό προσπάθησε να “κρεμάσει” τον Μορέιρα από μεγάλη απόσταση, όμως η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι!

Ο Άρης τις ευκαιρίες και το γκολ, ο Βόλος σε παθητικό ρόλο για το πρώτο μέρος, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να ζητάει από τους παίκτες του ανάλογη προσπάθεια και στο δεύτερο ημίχρονο.

Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι μπήκαν εκ νέου ορεξάτοι για επιθετικό παιχνίδι, με τον Καντεβέρε να έχει ακόμη ένα δοκάρι στο ενεργητικό του στο 50ο λεπτό, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για το 0-2.

Αυτό που δεν κατάφερε ο Καντεβέρε έκανε πραγματικότητα ο Λάμπρου, όταν, στο 53′ σημάδεψε σωστά και σκόραρε για το 1-1.

Άμεση απάντηση ένα λεπτό αργότερα από τον Άρη και 1-2. Μετά από σέντρα του Γιαννιώτα από τα δεξιά με στόχο τον Καντεβέρε, ο Τριανταφύλλου προσπάθησε να διώξει, όμως έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας και πάλι προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους.

Ο Άρης συνέχισε να χάνει ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμα του, με τον Λορέν Μορόν να μπαίνει στο ματς και να μην μπορεί να κερδίσει τον Μορέιρα και το δοκάρι για το 1-3.

Το τελικό 1-2 παρέμεινε σε ένα νωθρό τελευταίο 20λεπτο, με τις δύο ομάδες να πραγματοποιούν αλλαγές και να δοκιμάζουν πράγματα, υπό διαδικαστικού χαρακτήρα τέμπο, με μικρό ενδιαφέρον πλέον στην άκρη του μυαλού τους, καθώς, όπως αναφέραμε πολλάκις η υπόθεση Ευρώπη έχει κριθεί εδώ και αρκετές μέρες.

Τελευταία αγωνιστική στο Κλεάνθης Βικελίδης για τον Άρη, απέναντι στον Λεβαδειακό, ενώ ο Βόλος θα αγωνιστεί στο Παγκρήτιο απέναντι στον ΟΦΗ.

Βόλος (Μπράτσος): Μορέιρα, Μύγας, Χέρμανσον, Μαρτίνεζ, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Γκονζάλες, Τζόκα, Λάμπρου, Ουρτάδο.

Άρης (Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Μεντίλ, Σούντμπεργκ, Ροζ, Ράτσιτς, Μπουσαΐντ, Γκαρέ, Χόνγκλα, Γκαρέ, Κουαμέ.

