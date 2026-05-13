Παπαϊωάννου: “Τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers” – Τι είπε για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

«Με βάση το νόμο τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα μπουν σε συγκεκριμένα σημεία στα πανεπιστήμια, καθώς επίσης και ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers» τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, σε σημερινή συνέντευξή του.

«Ως πολιτεία σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές ήδη εφαρμόζεται ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε τέλος Ιουλίου και έχουν ασκηθεί ήδη και πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε φοιτητές οι οποίοι έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους προβλήματα», σημείωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1.

Τι είπε για τα χθεσινά επεισόδια στο ΑΠΘ

Αναφερόμενος στα χθεσινά επεισόδια με τραυματίες και προσαγωγές που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υποστήριξε: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών ενόψει των φοιτητικών εκλογών. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών, αντιεξουσιαστές από τη μια και μια ακροαριστερή φοιτητική παράταξη από την άλλη. Δικά τους θέματα, προφανώς και ο τρόπος σκέψης και η στάση ζωής τους δείχνει ότι αυτοί μόνο έτσι μπορούν να λύνουν τα θέματά τους. Το κακό είναι ότι τα έλυσαν εντός πανεπιστημιακού χώρου».

«Ως πολιτεία σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές ήδη εφαρμόζεται ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε τέλος Ιουλίου και έχουν ασκηθεί ήδη και πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε φοιτητές οι οποίοι έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους προβλήματα», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

«Ξαφνικά εν ώρα μαθημάτων κάποιοι χτυπήσαν κάποιους καταδρομικά, που σημαίνει χτυπάω και φεύγω, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο να κληθεί η αστυνομία. Ήρθε μετά από ένα τέταρτο ή είκοσι λεπτά, είναι προφανές ότι στα πέντε λεπτά αυτοί που χτυπήσαν έφυγαν. Απ’ ότι έχω ενημερωθεί στον τόπο του επεισοδίου βρήκαν άλλους φοιτητές και προσήγαγαν αυτούς, το εάν διαπίστωσε η Αστυνομία ότι εμπλέκονταν ή δεν εμπλέκονταν ως θύτες ή ως θύματα αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω, όμως αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει θεσμικά, έγινε», εξήγησε.