Φρίκη στο Περιστέρι: Μέσα σε ακαθαρσίες ζούσαν 6 παιδιά – Συνελήφθησαν οι γονείς

Μπροστά σε ένα εφιαλτικό σκηνικό για έξι ανήλικα παιδιά βρέθηκαν οι αστυνομικοί που έφτασαν σε σπίτι στο Περιστέρι το βράδυ της Τρίτης μετά από καταγγελία στην ΕΛΑΣ.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, τα έξι παιδιά ηλικίας 3 ετών το μικρότερο και 11 ετών το μεγαλύτερο, ζούσαν σε ένα εντελώς ακατάλληλο περιβάλλον.

Κατά πληροφορίες τα παιδιά βρέθηκαν να ζουν μέσα σε ακαθαρσίες.

Μπροστά στο θέαμα αυτό οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των έξι παιδιών, ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις.