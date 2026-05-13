Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση ανήλικης στα Ιωάννινα – Δείτε βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος

THESTIVAL TEAM

Τροχαίο με παράσυρση ανήλικης σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στα Ιωάννινα, δίπλα στη Λεωφόρο Γράμμου και συγκεκριμένα στον κόμβο Ακρίβη.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα epirusgate.gr, στο οποίο αποτυπώνεται καρέ-καρέ η στιγμή της παράσυρσης της ανήλικης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ανήλικη δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Δείτε το βίντεο από το τροχαίο:

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν περαστικοί και οδηγοί για να προσφέρουν βοήθεια, ενώ πρώτος βγήκε από το όχημά του ο οδηγός που ενεπλάκη στο ατύχημα.

Τέλος, τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από την Τροχαία.

