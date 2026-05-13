Eurovision 2026: Η αμφιλεγόμενη συμμετοχή του Ισραήλ τραγούδησε εν μέσω αποδοκιμασιών στον Α΄ Ημιτελικό

Δια μέσω εντονότατων πολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή η αμφιλεγόμενη συμμετοχή του Ισραήλ ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision το βράδυ της Τρίτης (12/5).

Ο 28χρονος τραγουδιστής ερμηνεύει το κομμάτι “Michelle”, που φιγουράρει από την αρχή στην πρώτη θέση των στοιχημάτων για τη νίκη στο televoting.

Πρόκειται για μία δυναμική ερωτική up-tempo μπαλάντα, που συνοδεύεται από 4μελές γυναικείο χορευτικό. Είναι η πρώτη φορά που ισραηλινή συμμετοχή έχει στίχους σε αγγλικά, γαλλικά και εβραϊκά ταυτόχρονα.

O Noam Bettan κέρδισε τον φετινό κύκλο του Rising Star στο Ισραήλ και έχει καταγωγή από τη Γαλλία. Οι γονείς του μετανάστευσαν εκεί μαζί με τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς του.

Ο ίδιος ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας και κυκλοφόρησε το πρώτο του single το 2021.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισης, ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως ήταν έντονα τα επιφωνήματα και οι αποδοκιμασίες του κοινού. “Σταματήστε τη γενοκτονία” ακουγόταν χαρακτηριστικά.

Πέντε χώρες εκτός Eurovision

Νωρίτερα φέτος πέντε χώρες (Ισπανία, Σλοβενία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία) ανακοίνωσαν πως δεν θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της ισραηλινής συμμετοχής.

H EBU διαχώρισε τη θέση της, τονίζοντας πως όποια δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί με τους κανόνες περί ουδετερότητας και συμπερίληψης, έχει το δικαίωμα να απέχει από τη διοργάνωση.