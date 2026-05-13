Κομοτηνή: Χειροπέδες σε αλλοδαπό που έκρυβε σε φορτηγό σχεδόν… 20.000 αναβολικά χάπια – Δείτε βίντεο

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνελήφθη χθες Τρίτη, μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Αναλυτικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά αναβολικών σκευασμάτων από τη Χώρα μας στη Βουλγαρία, οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, εντόπισαν τον αλλοδαπό δράστη να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες, σε κρύπτες του εσωτερικού του οχήματος, 19.050 δισκία και 1.941 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξία των ανωτέρω κατασχεθέντων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 100.000 έως 160.000 ευρώ περίπου.

Κατασχέθηκαν επίσης το χρηματικό ποσό των 1.740 ευρώ και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

