Ταχιάος για “Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών”: Το έργο θα είναι απολύτως διαλειτουργικό

Την ολοκλήρωση του προγράμματος «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) μέσω συμφωνίας – πλαίσιο, στα χρονικά όρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διαβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Ο κ. Ταχιάος απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διευκρίνισε ότι το έργο αφορά στην παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης 390 γεφυρών της χώρας σε πραγματικό χρόνο. Η υλοποίηση των έξι εκτελεστικών συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί εκτείνεται και στις 13 Περιφέρειες της χώρας και προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που απαιτεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μέχρι σήμερα, έχει υλοποιηθεί περίπου το 80% του φυσικού αντικειμένου του έργου και η περαίωση του συνόλου των παρεμβάσεων αναμένεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

«Το έργο θα είναι απολύτως διαλειτουργικό με κάθε άλλο σύστημα που αναπτύσσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το Μητρώο των Δημοσίων Υποδομών και για το Μητρώο των Γεφυρών» επεσήμανε ο Υφυπουργός, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα αποτελεί μία σημαντική θεσμική και τεχνική τομή για τη χώρα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος: «Ο έλεγχος για τις γέφυρες θα είναι πλέον συστηματικός. Οι φορείς που έχουν την ευθύνη τους θα είναι πλέον υπόλογοι για την κατάστασή τους». Παράλληλα, σημείωσε ότι θα ακολουθήσει συνεργασία και διαβούλευση με τις Περιφέρειες, οι οποίες έχουν την ευθύνη της πλειονότητας των γεφυρών της χώρας, ώστε να οργανωθεί η πλήρης λειτουργία του συστήματος.

Αναφερόμενος συνολικά στη συντήρηση των υποδομών, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι η παρακολούθηση και η έγκαιρη παρέμβαση είναι κρίσιμες για τη μακροχρόνια ασφάλεια και λειτουργικότητα των έργων. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την Εγνατία Οδό, υπογράμμισε ότι η εμπειρία έχει αποδείξει πως «στο συνολικό κόστος ενός έργου πρέπει να συνυπολογίζεται και το κόστος συντήρησής του και μάλιστα, αυξανόμενο όσο οι υποδομές γερνούν και όσο δεν γίνεται συστηματικά η βαριά συντήρηση». «Η παρακολούθηση της ποιότητας ενός δρόμου και μιας γέφυρας δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια σύνθετη και διαρκής ευθύνη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η συστηματική καταγραφή δεδομένων θα επιτρέψει πλέον πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό συντηρήσεων και παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο υλοποιεί το έργο, επισημαίνοντας ότι είναι αυτό που διαθέτει την αναγκαία τεχνική γνώση και επιστημονική επάρκεια για την ανάπτυξη ενός τόσο απαιτητικού συστήματος παρακολούθησης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε την προσήλωση της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του έργου αναφέροντας ότι είναι αυτή που προχώρησε τόσο στη δημιουργία της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών όσο και στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη συστηματική παρακολούθηση και συντήρηση των γεφυρών της χώρας. Όπως είπε «είναι αυτή που θα εξελίξει το συγκεκριμένο έργο στον χρόνο, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και ώστε να μπορούν όλοι όσοι έχουν την ευθύνη της συντήρησης των γεφυρών να υλοποιούν την υποχρέωσή τους», θέτοντας με αυτόν τον τρόπο τις βάσεις ενός ενιαίου μηχανισμού εποπτείας των δημόσιων υποδομών.