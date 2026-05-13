Παραιτήθηκε η Ιωάννα Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία – “Πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία”

Με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ιωάννα Γκελεστάθη παραιτήθηκε από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία. Ανακοίνωσε την απόφασή της μέσω ανάρτησης στο Facebook, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις την οδήγησαν στην αποχώρηση. Όπως ανέφερε, η παραίτηση αποτελεί πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής της.

Στην ανάρτησή της σημειώνει: «Προ ολίγων ωρών υπέβαλλα στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη την παραίτησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης και αυτής του απλού μέλους».

«Αποχωρώ με καθαρή συνείδηση»

Η πρώην Τομεάρχης αναφέρει ότι η απόφασή της ήταν οδυνηρή, καθώς η Νέα Δημοκρατία υπήρξε «σπίτι» της από την ημέρα που γεννήθηκε. Επισήμανε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν της άφησαν άλλη επιλογή.

Συμπληρώνει ότι είχε διαπιστώσει ένα πολιτικό και αξιακό ρήγμα με την ηγεσία, το οποίο ωστόσο αγνόησε λόγω του «υπερβάλλοντος κομματικού πατριωτισμού» και της μακράς αφοσίωσής της στον σημερινό πρόεδρο του κόμματος.

Η ίδια υπογραμμίζει πως αποχωρεί με «καθαρή συνείδηση», έχοντας προσφέρει στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχει λάβει ή απαιτήσει οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι δεν θα ανεχθεί προσπάθειες αποδόμησης της πολιτικής της πορείας και της προσωπικότητάς της, τονίζοντας πως κινήθηκε πάντα με «γνήσιο πατριωτισμό, ιδεολογική καθαρότητα, πολιτικό ήθος και απόλυτη τιμιότητα».

