Πέγκυ Ζήνα για Ελένη Τσαλιγοπούλου: Ο πατέρας της με έβριζε, είχα θιχτεί με αυτό που είπε εκείνη για μένα αλλά δεν μετάνιωσα που βγήκα και της απάντησα

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids ήταν αυτή την εβδομάδα η Πέγκυ Ζήνα. Σε μία συνέντευξη-εξομολόγηση, η γνωστή τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά και τα χαρτιά της μιλώντας για όλα.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η παρεξήγησή της στο παρελθόν με την Ελένη Τσαλιγοπούλου εξαιτίας μίας αιχμηρής τοποθέτησης της τελευταίας για εκείνην.

«Δύο φορές αυτολογοκρίθηκα σε αυτά τα χρόνια. Η μία ήτανε με τον Μιχάλη Ρακιντζή και η άλλη ήτανε με την η άμυνα μου προς μία δήλωση της Ελένης Τσαλιγοπούλου», ξεκίνησε να λέει η Πέγκυ Ζήνα.

«Ήταν οι δύο φορές που αυτολογοκρίθηκα και είπα “τι έπαθες τώρα, αφού δεν είσαι εσύ αυτό”. Άμα είχες νεύρα, γιατί δεν τα ‘βγαζες στον κολλητό σου στον καναπέ; Ήταν ανάγκη να τα πεις δημοσίως; Δεν είμαι εγώ αυτό. Δηλαδή δεν μ’ άρεσα μετά», παραδέχθηκε.

«Δεν την παίρνω πίσω, γιατί πολλοί λένε “καλά τη γύρισες την μπιφτέκα τώρα”; Όχι. Ο σοφός άνθρωπος -γιατί μεγαλώνουμε, γιατί ζούμε- πρέπει να κοιτάει πίσω και να αναθεωρεί και να λέει “Μετά από είκοσι χρόνια θα το ‘κανες;”. Ωραία. Ναι, ήταν άμυνα. Γιατί τότε είχε πει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, που πολύ εκτιμώ, σε ένα βραβείο Αρίων που είχα πάρει, τη ρώτησαν από μία εφημερίδα “πώς αισθανθήκατε λέει που δεν πήρατε κάποιο βραβείο φέτος;” και λέει “μα εγώ δεν είμαι σαν την Πέγκυ Ζήνα και τη Δέσποινα Βανδή, που το μόνο που τους νοιάζει είναι να χορεύει ο κόσμος πάνω στο τραπέζι”», αφηγήθηκε η Πέγκυ Ζήνα.

«Είχα θιχτεί και γι’ αυτό απάντησα. Τι ήθελα και απάντησα; Σήμερα δεν θα το έκανα. Είχε βγει μετά και ο πατέρας της και παραπονιόταν, με έβριζε… τον καταλαβαίνω, γιατί κι εγώ θα το έκανα για την Ηλέκτρα μου. Πετάς όμως μια ατάκα και μετά περνάνε τα χρόνια και εκτίθεσαι με αυτό που έχεις πει», κατέληξε επί του θέματος η Πέγκυ Ζήνα.