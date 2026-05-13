ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το ντέρμπι “δικεφάλων” στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ με σύμμαχο τον κόσμο του θα επιδιώξει να κάμψει την αντίσταση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας και να κάνει ένα ακόμα βήμα για την κατάληψη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά τουChampions League.

Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το ντέρμπι με την Ένωση:

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο MVP των δυο τελευταίων αγώνων, Παβλένκα. Ο Κένι θα είναι στα δεξιά και ο Μπάμπα στα αριστερά, με τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Ο Μεϊτέ (απόντος Ζαφείρη και Καμαρά) θα είναι στα χαφ, με τον Οζντόεφ δίπλα του και ο Κωνσταντέλιας θα έχει στα δεξιά του τον Ζίβκοβιτς και στα αριστερά του τον Τάισον.

Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο ανεβασμένος Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο έμειναν οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Σάντσες, Βολιάκο, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Μύθου και Γιακουμάκης.

