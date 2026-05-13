Κυψέλη: 45χρονος προσπάθησε να παρενοχλήσει 8χρονη και χτύπησε 72χρονο στο κεφάλι

Ένας 45χρονος άνδρας από το Σουδάν συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στην Κυψέλη, έπειτα από περιστατικά που σημειώθηκαν στην περιοχή και προκάλεσαν αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, αρχικά φέρεται να επιχείρησε να παρενοχλήσει ένα κορίτσι ηλικίας οκτώ ετών που βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του σε στάση λεωφορείου στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Καλλιφρονά.

Η μητέρα του παιδιού αντέδρασε άμεσα, ενώ κάτοικοι της περιοχής παρενέβησαν και απομάκρυναν τον άνδρα από το σημείο.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος φέρεται να επιτέθηκε χωρίς πρόκληση σε 72χρονο άνδρα, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Όπως αναφέρεται, ο 45χρονος είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης το βράδυ της Τρίτης (12/5).