Ανδρέας Μικρούτσικος για Akyla: Δύσκολη τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη θέση για την Ελλάδα

Την άποψή του για την εμφάνιση του Akyla με το «Ferto» στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, από όπου προκρίθηκε στον τελικό της 16ης Μαΐου εξέφρασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος την Τετάρτη.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού της Eurovision, μέσα από τον «αέρα» του «Buongiorno» στο MEGA, ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους και θεωρεί, μετά από αυτή την πρώτη εμφάνιση, δύσκολη τόσο την πρώτη όσο και την δεύτερη θέση για τον Akyla στον τελικό της Βιέννης.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο έμπειρος παρουσιαστής σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αρκετά πλάνα είναι με πάρα πολύ φως, με πάρα πολλά εφέ και με χαμένο τον Ακύλα. Θα ‘θελα λιγότερα τέτοια, ένα. Δεύτερον, ενώ το εύρημα με τα τρία δωμάτια μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό έγινε γρήγορα και με τρεις φιγούρες ιδιαίτερες. Εκείνο που δεν μου άρεσε, όμως, ήταν πως απευθύνθηκε στη μάνα του. Δεν μ’ άρεσε σαν πλάνο, ανέβηκε, κατέβηκε, έκανε πολλά πράγματα και ήταν η πρώτη φορά που, ενώ σε όλα ήταν ακριβώς με ένταση και με κίνηση, στη φωνή του εκεί λείπουν αναπνοούλες. Έπρεπε να γίνει λίγο πιο απλά, λίγο πιο λειτουργικά».

«Είναι πολύ ωραία η μελωδία και η πολυφωνία που γίνεται, σε εκείνη τη στιγμή, αυτό, όμως, το μήνυμα που περνάει στα αγγλικά είναι πολύ techno για το συναίσθημα του Ακύλα. Θεωρώ άτυχη τη στιγμούλα αυτή».

«Γενικά μου άρεσε, αλλά θα δυσκολευτούμε για την πρώτη θέση. Ενώ μέχρι χθες έλεγα ότι έχουμε αυτό το υλικό, αν γινόταν εφαλτήριο το χθεσινό (σ.σ. 12.05.2026), για να βγάλει τον Akyla πρώτο πλάνο. Βγήκε ο Akylas με αρκετά πράγματα πρώτο πλάνο, άρα θα μας φέρει σε δυσκολία», συμπλήρωσε, επίσης, ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα» της ψυχαγωγικής εκπομπής της Φαίης Σκορδά στο Μεγάλο Κανάλι.

«Δεν είναι θέμα act και σκηνοθεσίας, δεν είναι θέμα να δω διάφορα και να πω ”α, ωραίο”, είναι η ψυχή και η τεχνική του Ακύλα. Τώρα, αν γίνεται καλειδοσκόπιο, αν βλέπω αυτό και εκείνο, αν βλέπω χώρους και διάφορα, το κάνει λίγο πλούσιο που χρειάζεται, αλλά σ’ αυτόν τον βαθμό είναι και λίγο κομπρεσάρισμα του φαινομένου Ακύλας. Φοβάμαι, όχι μόνο για την πρώτη αλλά και για τη δεύτερη θέση», τόνισε, καταλήγοντας ο γνωστός παρουσιαστής.