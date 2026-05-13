Αποχωρεί από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” η FedEx – Αντιδράσεις για το πλήγμα στη Βόρεια Ελλάδα

Νέο πλήγμα για τη δραστηριότητα του αεροδρομίου Μακεδονία προκαλεί η απόφαση της FedEx να διακόψει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη από τις 31 Μαΐου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά σε σύσκεψη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος των εκτελωνιστών, Γιώργος Κοσμίδης, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών σταματά πλήρως τη δραστηριότητά της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προχωρώντας παράλληλα και σε απολύσεις προσωπικού.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με φορείς της αγοράς, το κλίμα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι ήδη επιβαρυμένο μετά και το κλείσιμο της βάσης της Ryanair.

Όλα τα φορτία στην Αθήνα

Μετά την αποχώρηση της FedEx, το σύνολο των εμπορευμάτων της εταιρείας θα εξυπηρετείται μέσω του αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος”, γεγονός που, σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, αναμένεται να επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις προς τη Βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για αύξηση του κόστους μεταφοράς και επιβάρυνση των επιχειρήσεων της περιοχής, οι οποίες θα βρεθούν –όπως τονίζουν– σε δυσμενέστερη θέση έναντι ανταγωνιστών τους.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανησυχία και στον κλάδο των εκτελωνιστών, καθώς υπολογίζεται ότι χάνονται περίπου 100 εκτελωνισμοί ημερησίως που σχετίζονταν με τη δραστηριότητα της FedEx στη Θεσσαλονίκη, οδηγώντας σε σημαντική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των επαγγελματιών του χώρου.

