Πάτρα: Κρατούμενος κυκλοφορούσε στις φυλακές με μαχαίρι 22 εκατοστών

Συναγερμός σήμανε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών καθώς εντοπίστηκε κρατούμενος με μαχαίρι 22 εκατοστών.

Το μαχαίρι εντοπίστηκε έπειτα από έλεγχο που έκαναν οι φύλακες.

Όπως αναφέρει το tempo24.news οι φύλακες, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν εντόπισαν πάνω στον 44χρονο ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι 22 εκατοστών στην κατοχή του.