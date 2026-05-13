MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τα Νέα Μουδανιά

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στις 12/05/2026 εξαφανίστηκε ο Φλάβιο (ον.) Κουμρίγια (επ.), 13 ετών, από την περιοχή των Μουδανιών Χαλκιδικής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS σήμερα, 13/05/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Φλάβιο (ον.) Κουμρίγια (επ.) έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Έχει ύψος 1.70μ. και είναι 70 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντό μαύρο παντελόνι, καφέ-άσπρο μπουφάν, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

“Άνοιξε η πόρτα και έπεσε, έπαθα σοκ” είπε ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Κρήτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-1: Με λυτρωτή τον Μύθου έμεινε ζωντανός στη μάχη της δεύτερης θέσης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 16 ετών σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική υστέρηση

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Νέα επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο: “Είσαι χαζή” – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Αλέκος Συσσοβίτης: Πάντα έχω σύντροφο, επειδή δεν παντρεύεται κανείς δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσει στην πορεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ταχιάος για “Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών”: Το έργο θα είναι απολύτως διαλειτουργικό