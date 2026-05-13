Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τα Νέα Μουδανιά

Στις 12/05/2026 εξαφανίστηκε ο Φλάβιο (ον.) Κουμρίγια (επ.), 13 ετών, από την περιοχή των Μουδανιών Χαλκιδικής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS σήμερα, 13/05/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Φλάβιο (ον.) Κουμρίγια (επ.) έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Έχει ύψος 1.70μ. και είναι 70 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντό μαύρο παντελόνι, καφέ-άσπρο μπουφάν, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple