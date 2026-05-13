Επιστημονική ημερίδα με θέμα “Ακοή – βαρηκοΐα – κώφωση: Από την πρόληψη έως την αποκατάσταση” από την ΠΚΜ

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ακοή – βαρηκοΐα – κώφωση: Από την πρόληψη έως την αποκατάσταση» διοργανώνουν την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 στη Θεσσαλονίκη η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της A΄ Πανεπιστημιακής Ω.Ρ.Λ. Κλινικής Α.Π.Θ. του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», με υπεύθυνο του Κέντρου τον Δρ. Γεώργιο Κυριαφίνη.

Η ημερίδα, στην οποία θα απευθύνει χαιρετισμό η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαρία (Μελίνα) Δερμεντζοπούλου, θα πραγματοποιηθεί από τις 11.00 έως τις 13.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη), με εισηγητές τα μέλη της Ομάδας «Ακοής» του Κέντρου Κοχλιακών Εμφυτεύσεων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση στα θέματα ακοής, που ταλαιπωρούν το 10% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού κάθε ηλικίας, με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την προστασία της ακοής στην καθημερινότητά τους, αλλά και για τις νέες τεχνολογίες ελέγχων και αποκατάστασης της βαρηκοΐας – κώφωσης, με ακουστικά βαρηκοΐας, οστεόφωνα και κοχλιακά εμφυτεύματα. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ειδικοί για την αποκατάσταση. Η ημερίδα απευθύνεται, επίσης, σε όσους συμμετέχουν στην αποκατάσταση της βαρηκοΐας – κώφωσης, όπως ιατρούς, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους και γονείς.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιούνται ακουολογικοί έλεγχοι για όσους επιθυμούν να ελέγξουν την ακοή τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας:

11:00 – 11:15 Εισαγωγή – Χαιρετισμοί

11:15 – 11:30 «Η φυσιολογία της ακοής», Αναστασία Σαραφίδου, ιατρός χειρουργός Ω.Ρ.Λ.

11:30 – 11:45 «Η παθολογία της ακοής», Ιωάννης Κοσκινάς, ιατρός χειρουργός Ω.Ρ.Λ.

11:45 – 12:00 «Διάγνωση των παθήσεων της ακοής», Δρ. Άρτεμις Χριστοφορίδου, ιατρός χειρουργός Ω.Ρ.Λ.

12:00 – 12:30 «Η σημερινή τεχνολογία στην αντιμετώπιση της βαρηκοΐας-Κώφωσης», Δρ. Γεώργιος Κυριαφίνης, ιατρός χειρουργός Ω.Ρ.Λ., Υπεύθυνος του Κέντρου Κοχλιακών Εμφυτεύσεων

12:30 – 12:45 «Η Διεπιστημονική προσέγγιση», Δρ. Σοφία Αηδονά, Ειδική παιδαγωγός-λογοπαθολόγος

12:45 – 13:00 «Η πρόληψη», Ηλίας Καρακίτσος, ιατρός χειρουργός Ω.Ρ.Λ.

13.00 – 13.30 Ερωτήσεις- Συζήτηση