Δ. Ωραιοκάστρου: Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την κατάθλιψη

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Ωραιοκάστρου διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την κατάθλιψη, με τίτλο: «Η Κατάθλιψη – Από την κατανόηση στην πράξη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 18.30, στην αίθουσα «Νέλλυ Δελή» στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς» (Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη, Παλαιόκαστρο) και έχει στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των πολιτών γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας, στέλνοντας το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος και πως υπάρχει βοήθεια και ελπίδα.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τη Μαρίνα Γεωργιάδου, ενώ θα συμμετέχουν ως ομιλητές οι:

Βασιλεία Λερού, Ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου.

Φώτης Πλασκασοβίτης, Ψυχολόγος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ωραιοκάστρου.

Θα αναπτυχθούν οι θεματικές ενότητες: Εισαγωγή και αποστιγματοποίηση, Αναγνώριση – ποια είναι τα σημάδια; Αιτιολογία – τι την προκαλεί; Πρακτικός οδηγός: Τι κάνουμε; Θα ακολουθήσουν συμπεράσματα και ερωτήσεις.

Η εκδήλωση συντονίζεται από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου και οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι το oraiokastro24.gr.

«Μέσα από τη δράση αυτή θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια ενημέρωσης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ψυχικής υγείας, με βασικό μήνυμα: ‘‘Μιλάμε. Ακούμε. Στηρίζουμε’’. Προσκαλούμε τους πολίτες να συμμετάσχουν και να ενημερωθούμε όλοι μαζί υπεύθυνα από ειδικούς επιστήμονες για θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία και την κατάθλιψη», τονίζει ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Χρήστος Σαραμούρτσης.