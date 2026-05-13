Κιλκίς: Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος σε ηλικία 34 ετών

Σοκ και απέραντη θλίψη στην κοινωνία του Κιλκίς που αποχαιρετά τον Θωμά Μαρκόπουλο, έναν νέο άνθρωπο γεμάτο χαμόγελο, με μεγάλη αγάπη για τη δημοσιογραφία και τον τόπο του.

Σύμφωνα με το eidiseis.gr, ο Θωμάς έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης, σε ηλικία μόλις 34 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους, τους συνεργάτες του και ολόκληρη την κοινωνία του Κιλκίς.

Επικοινωνιολόγος, ραδιοφωνικός παραγωγός και άνθρωπος με έντονη παρουσία στα Μ.Μ.Ε. από το 2009, ο αγαπητός σε όλους, Θωμάς, υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος τον χώρο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Από το 2020 ανήκε στην οικογένεια του OK RADIO, παρουσιάζοντας την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα με τον λόγο και την ευγένειά του.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος ήταν αρθρογράφος των «ΕΙΔΗΣΕΩΝ» και παρά το νεαρό της ηλικίας του, είχε ήδη χαράξει μια σημαντική πορεία στον χώρο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, υπηρετώντας με συνέπεια αυτό που αγαπούσε. Δεν ήταν μόνο ένας αξιόλογος επικοινωνιολόγος και ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά και ένας συνεργάτης και αρθρογράφος που προσέγγιζε την ενημέρωση και τον δημόσιο λόγο με έναν ξεχωριστό, σύγχρονο τρόπο. Πάνω απ’ όλα, ήταν ένας δικός μας άνθρωπος.

Γιος της Ελευθερίας (Ρίτσας) Φωτιάδου και του Χαράλαμπου Θ. Μαρκόπουλου, καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, ενώ απέκτησε δίπλωμα Δημοσιογραφίας από ιδιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα ολοκλήρωνε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στη διαδρομή του εργάστηκε στον χώρο της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, ενώ είχε συνεργαστεί και με τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Η ακαδημαϊκή του πορεία τον οδήγησε ακόμη και στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χάγη, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Το νήμα της ζωής του κόπηκε τόσο άδικα στην Κρήτη, όπου εργαζόταν για την τουριστική περίοδο. Το βράδυ της Τρίτης, ενώ βρισκόταν εν ώρα εργασίας σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου στα Χανιά, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσω της νεκροψίας–νεκροτομής που θα διενεργηθεί τις επόμενες ώρες.

Όσοι τον γνωρίσαμε θα θυμόμαστε πάντα το χαμόγελό του, την ευγένεια και τη θετική του ενέργεια. Το πέρασμά του αφήνει πίσω μια φωτεινή ανάμνηση και ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Θωμά, φίλε και συνεργάτη, καλό σου ταξίδι.

Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.