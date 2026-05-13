Ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον Σαουδάραβα ομόλογο του, Πρίγκιπα Φαϊσάλ Μπίν Φάρχαν αλ Σαούντ

Με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Φαϊσάλ Μπίν Φάρχαν αλ Σαούντ θα συναντηθεί αύριο, Πέμπτη 14 Μαΐου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.


Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 3:30 μ.μ., και μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στις 5:30 μ.μ., δηλώσεις των δύο Υπουργών προς τον Τύπο. Θα προηγηθεί, στις 4:00 μ.μ., η υπογραφή της διμερούς Συμφωνίας για την Απαλλαγή Υποχρέωσης Θεώρησης Εισόδου για τους κατόχους Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Ειδικών Διαβατήριων.

