Κατέληξε ο οδηγός του δικύκλου που συγκρούστηκε με όχημα στην δυτική Θεσσαλονίκη

Δεν τα κατάφερε τελικά ο 27χρονος οδηγός του δικύκλου που συγκρούστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5) με όχημα, που κινούνταν από Ωραιόκαστρο προς Μελισσοχώρι στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στη συμβολή της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου με ανώνυμη οδό, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος άνδρας, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος άνδρας.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο με εντολή του Ασυρματικου Κέντρου του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ένα όχημα μικρού όγκου τύπου smart και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό.