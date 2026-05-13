Γιάννης Τσορτέκης: Έχω βρεθεί πολλές φορές σε συνθήκες που ήταν πολύ δύσκολη η επικοινωνία και η συνεργασία

Με αφορμή τη νέα θεατρική σύμπραξη με την Έλενα Μαυρίδου, ο Γιάννης Τσορτέκης έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο και έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα τις δύσκολες καλλιτεχνικές του συνεργασίες.

Έχετε στο μυαλό σας πλάνα για επόμενες συνεργασίες;

Όχι, γιατί τώρα βρισκόμαστε στην παράσταση “Δεσποινίς Τζούλια” και είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα με την Έλενα Μαυρίδου, στον ρόλο της δεσποινίδας Τζούλιας, τη Νεκταρία Γιαννουδάκη που κάνει την Κριστίν, τον Περικλή Μαθιέλλη στα φώτα, τον Γιώργο Μαυρίδη, που κάνει την μουσική, τον εξαιρετικό ζωγράφο και εικαστικό Παναγιώτη Κουλουρά, που κάνει μια εικαστική εγκατάσταση που θα είναι ο σκηνικός χώρος μέσα στον οποίο συμβαίνει το έργο, και τον βοηθό μου στη σκηνοθεσία, Στάθη Γεωργαντζή.

Έχετε βρεθεί σε δουλειά όπου ο ανταγωνισμός δημιουργούσε άσχημο κλίμα;

Εννοείται ότι έχω βρεθεί, όχι μια και δυο, αλλά πολλές φορές σε συνθήκες που ήταν πολύ δύσκολη η επικοινωνία και η συνεργασία. Ωστόσο, ουδέποτε μου πέρασε από το μυαλό – για βιοποριστικούς λόγους και για λόγους ομάδας πρωτίστως – να εγκαταλείψω κάτι. Δεν εγκαταλείπω τα πράγματα, ενστερνίζομαι το πρόβλημα, ότι έχω εγώ θέμα που δεν επικοινωνούμε και παραμένω προσπαθώντας να το λύσω.

Και αυτός είναι ένας στίβος άσκησης πολύ μεγάλος, που με κρατά σε εγρήγορση. Είναι ένας μηχανισμός, γιατί ποτέ δεν είμαι σίγουρος ότι σε μια δυσκολία στην επικοινωνία φταίει ο άλλος. Εκ των υστέρων έχω ανακαλύψει ότι μπορεί να έφταιγα​ και γω.