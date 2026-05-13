Στη Θεσσαλονίκη το Cirque du Soleil: Οι ακροβάτες έκαναν βόλτα σε διάφορα μέρη της πόλης – Δείτε φωτο

Το Cirque du Soleil έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τις επτά παραστάσεις του από τις 14 έως τις 17 Μαΐου στο PAOK SPORTS ARENA στη Θεσσαλονίκη. Η παράσταση «OVO», με την οποία ο διάσημος θίασος επισκέπτεται την Ελλάδα, θα γιορτάσει 17 χρόνια από την παγκόσμια πρεμιέρα του εδώ στην πρώτη παράσταση στη Θεσσαλονίκη στις 14 Μαΐου.

Το τσίρκο έφτασε με 21 νταλίκες που μετέφεραν εξοπλισμό, ακροβατικές κατασκευές, κοστούμια, ακόμη και μια κουζίνα. Μια διεθνής ομάδα με 100 επαγγελματίες από 25 διαφορετικές χώρες όπως καλλιτέχνες, τεχνικοί, μουσικοί, διευθυντές σκηνής και προσωπικό υποστήριξης, ταξιδεύουν σε κάθε παράσταση. Από αυτούς, οι 53 είναι καλλιτέχνες και performers που έχουν αναλάβει τους ρόλους των εντόμων. Όσον αφορά την προσωπική τους ζωή στο δρόμο, σχεδόν 200 βαλίτσες με προσωπικά αντικείμενα μεταφέρονται από χώρα σε χώρα κάθε εβδομάδα.

Η σκηνή «OVO» χρειάζεται 12 ώρες για να συναρμολογηθεί. Στο κέντρο του βρίσκεται ένας εντυπωσιακός τοίχος 9 μέτρων που χρησιμεύει τόσο ως γιγαντιαία οθόνη όσο και ως επιφάνεια αναρρίχησης. Πάνω από αυτόν, σε ύψος σχεδόν 14 μέτρων από το stage, βρίσκεται μια σύνθετη ακροβατική κατασκευή βάρους 10 τόνων. Ένα βασικό μέρος της μαγείας του «OVO», περιλαμβάνει 130 τελευταίας τεχνολογίας κινούμενους προβολείς (moving spotlights) και περισσότερες από 100 μονάδες αναπαραγωγής ήχου, προκειμένου να παρέχουν ένα πλήρες και ποιοτικό ηχητικό αποτέλεσμα, σε κάθε αρένα ανά τον κόσμο. Πίσω από τη σκηνή, οι ακροβάτες εκπαιδεύονται και προπονούνται σε καθημερινή βάση, για να διατηρούν τον τέλειο συγχρονισμό με την απαραίτητη ασφάλεια.

Τα κοστούμια είναι μέρος από τον δικό τους παραμυθένιο κόσμο. Κάθε παράσταση απαιτεί πάνω από 800 στοιχεία, όπως ρούχα, παπούτσια, καπέλα και άλλα πολλά, τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Την ίδια ημέρα της άφιξης, η ομάδα κοστουμιών πλένει περίπου 60 ρούχα για να τα προετοιμάσει για τις παραστάσεις.

Μια ξεχωριστή ομάδα φροντίζει για τη σίτιση και το catering των καλλιτεχνών και του υπολοίπου προσωπικού. Το τσίρκο φέρνει τη δική του υπηρεσία τροφοδοσίας που ταξιδεύει, η οποία ετοιμάζει περίπου 1000 γεύματα κάθε εβδομάδα. Προσαρμόζει το μενού του στην τοπική κουζίνα, διασφαλίζοντας παράλληλα ποικιλία για άτομα με διαφορετικά γούστα και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Ενώ οι προετοιμασίες ήταν σε εξέλιξη, οι ακροβάτες του «OVO by Cirque du Soleil»περπάτησαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ντυμένοι με τις στολές των χαρακτήρων τους. Φωτογραφήθηκαν σε μερικά από τα πιο γνωστά και όμορφα σημεία της πόλης, όπως η Πλατεία Αριστοτέλους, ο Λευκός Πύργος και το γλυπτό με τις Ομπρέλες.

Το OVO by Cirque du Soleil περιμένει το κοινό του από τις 14 έως τις 17 Μαΐου.