Ο Νετανιάχου πήγε κρυφά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν

«Βόμβα» από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου! Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενόσω μαινόταν η σύρραξη με το Ιράν, έγινε γνωστό την Τετάρτη (13.05.2026).

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης την Τετάρτη, «εν μέσω της επιχείρησης ”Roaring Lion”, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Αυτή η επίσκεψη οδήγησε σε μία ιστορική ανατροπή στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», προσθέτει.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η «Wall Street Journal» ανέφερε ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν για να συντονίσει τις ενέργειες για τη σύγκρουση.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 11 Μαΐου, η «WSJ» αποκάλυψε ότι τα Εμιράτα διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον Απρίλιο και το Ισραήλ έστειλε επίσης μία πυροβολαρχία Iron Dome και στρατεύματα στα ΗΑΕ.

Οι δύο χώρες φέρονται επίσης να συντόνισαν μια επίθεση σε μια σημαντική ιρανική πετροχημική εγκατάσταση.

Το Ισραήλ και τα ΗΑΕ ομαλοποίησαν τις σχέσεις τους το 2020. Το 2018, ο Νετανιάχου φέρεται να πέταξε στα ΗΑΕ για μία μυστική συνάντηση με τον Μπιν Ζαγέντ.

