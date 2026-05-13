Απόστολος Γκλέτσος: Δεν κρύβω την ηλικία μου, φαίνονται οι ρυτίδες – Δεν μαρτυράει η γίδα, μαρτυράει το κέρατο

Ο Απόστολος Γκλέτσος παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Χιόνισε στο Λιανοκλάδι» του Ντίνου Σπυρόπουλου και μίλησε τόσο για την προσωπική του ζωή όσο και για τη σχέση του με τον χρόνο και την εικόνα.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως είναι ερωτευμένος και δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τη χαρά του για τη στήριξη που δέχεται από τη σύντροφό του.

«Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το ‘χω πει αυτό. Μετ’ επιτάσεως! Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Απόστολος Γκλέτσος σχολίασε το θέμα της ηλικίας και της εξωτερικής εμφάνισης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει λόγο να κρύψει τα χρόνια του, ενώ δεν απέκλεισε ούτε το ενδεχόμενο αισθητικών παρεμβάσεων.

«Δεν κρύβω την ηλικία μου. Τι να κρύψεις, ρε παιδιά; Δεν μαρτυράει η γίδα, μαρτυράει το κέρατο. Δηλαδή, μαρτυράει η εμφάνιση, εννοώ. Δεν έχει σημασία… Κάποια πράγματα όμως φαίνονται. Κάποια πράγματα, όσο δηλαδή φαίνεται η καριέρα, το πόσο καιρό δουλεύεις, όλα αυτά… φαίνονται. Φαίνονται οι ρυτίδες», είπε.

Και πρόσθεσε: «Μπορεί και να έκανα μπότοξ δεν ξέρω, μπορεί και να έκανα. Δεν είμαι κατά, σε τίποτα δεν είμαι κατά εγώ. Όλα αυτά, εντάξει… ό,τι βοηθάει τον άνθρωπο».

