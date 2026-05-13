H Μαρία Τζομπανάκη σε μια σπάνια εξομολόγηση για τον έρωτα: Τότε η ομορφιά της σχέσης μπορεί να αντέξει στο χρόνο

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Τζομπανάκη στο περιοδικό ΟΚ! και την δημοσιογράφο Σόνια Μαγγίνα, με αφορμή την θεατρική της επάνοδο την φετινή σεζόν.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια επέλεξε να ανοίξει το κεφάλαιο του έρωτα και να μιλήσει για την έννοια που μπορεί να προσδώσει η ίδια πια στην αγάπη σήμερα.

Εκτός από μητέρα και γιαγιά, είστε και σύζυγος. Τι χαρακτηριστικά έχει ένας έρωτας σε πιο ώριμη ηλικία;

Όλα όσα συμβαίνουν και σε νεαρή ηλικία. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα μας. Η διαφορά ίσως να είναι στο ότι, αν περιορίσει κανείς τον εγωισμό του και αυξήσει την αποδοχή για εμπιστοσύνη και μοίρασμα συναισθημάτων, τότε η ομορφιά της σχέσης μπορεί να αντέξει στο χρόνο.

Αρχικά ακολουθήσατε τον σύζυγο σας στη Νέα Υόρκη. Τελευταία, ωστόσο, εσείς επιστρέψατε στην Ελλάδα κι εκείνος συνεχίζει να ζει στις ΗΠΑ. Πως καταφέρνετε να μένετε ενωμένοι ενώ σας χωρίζει ένας ωκεανός;

Εκείνος έρχεται πιο κοντά, εφόσον μπορεί να έχει ενδιάμεσο σταθμό εργασίας στην Ελβετία. Συνήθως τους ανθρώπους δεν τους χωρίζουν οι ωκεανοί, αλλά η ανικανότητα να πιστέψουν στην αγάπη, που όλα τα κατανοεί και τα αγκαλιάζει.

Τι σημαίνει αγάπη για εσάς; Τι μορφή έχει;

Αν το αιώνιο είχε σώμα, θα ήταν το σώμα της αγάπης. Όταν τη νιώσεις, μένει παντοτινά εντός και γύρω σου για να τη δέχεσαι και να τη δίνεις.

Μαρία Τζομπανάκη

