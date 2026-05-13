Άρης: Οι επιλογές του Γρηγορίου για το παιχνίδι με τον Βόλο

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο φιλοξενείται σήμερα στις 17:00 ο Άρης και στόχος της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου είναι να δώσει συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις και τα νικηφόρα αποτελέσματα.

Ο Άρης σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα παραταχθεί με πολλές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε τους εξής παίκτες: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Ροζ, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γιαννιώτας, Γκαρέ, Μπουσαΐντ και Καντεβέρε.

Στον πάγκο έμειναν οι: Μάικιτς, Καράι, Φρίντεκ, Ντούντου, Βοριαζίδης, Γένσεν, Παναγίδης, Μορόν, Γαλανόπουλος, Κουαμέ και Φαντιγκά.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Διούδης, Φαμπιάνο, Πέρεθ, Δώνης και Αλφαρέλα.