MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Οι επιλογές του Γρηγορίου για το παιχνίδι με τον Βόλο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο φιλοξενείται σήμερα στις 17:00 ο Άρης και στόχος της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου είναι να δώσει συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις και τα νικηφόρα αποτελέσματα.

Ο Άρης σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα παραταχθεί με πολλές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε τους εξής παίκτες: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Ροζ, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γιαννιώτας, Γκαρέ, Μπουσαΐντ και Καντεβέρε.

Στον πάγκο έμειναν οι: Μάικιτς, Καράι, Φρίντεκ, Ντούντου, Βοριαζίδης, Γένσεν, Παναγίδης, Μορόν, Γαλανόπουλος, Κουαμέ και Φαντιγκά.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Διούδης, Φαμπιάνο, Πέρεθ, Δώνης και Αλφαρέλα.

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τουρίστας επιτέθηκε στη φώκια-σύμβολο της Χαβάης και ξυλοκοπήθηκε από κάτοικο: “Είμαι πλούσιος” – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 λεπτά πριν

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στην Οινόη λόγω φωτιάς

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Σήμερα η 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ – Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Οκτώ προσαγωγές – Τρεις τραυματίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Όχημα συγκρούστηκε με δίκυκλο – Στο νοσοκομείο ένας πολυτραυματίας

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ποια φρούτα και λαχανικά είναι πιο επιβαρυμένα με φυτοφάρμακα