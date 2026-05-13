Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο – Παραβιάσεις από οπλισμένα F-16 και παρενόχληση ερευνητικού σκάφους

Σε υψηλούς τόνους διατηρείται η ένταση στο Αιγαίο, καθώς η Τουρκία προχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε παραβάσεις του FIR Αθηνών και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ένα ζεύγος τουρκικών F-16, συνοδευόμενο από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72, πραγματοποίησε συνολικά πέντε παραβάσεις του FIR Αθηνών και δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως έγινε γνωστό, τα τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις και δύο παραβάσεις, ενώ οι υπόλοιπες τρεις παραβάσεις αποδίδονται στο ATR-72.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική της Πολεμικής Αεροπορίας.

Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαια και Κως, όταν τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης οπτικών ινών περίπου 7 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος ισχυρίστηκε ότι η περιοχή βρίσκεται υπό τουρκική δικαιοδοσία και κάλεσε το Ocean Link να αποχωρήσει.

Στην περιοχή βρισκόταν η ελληνική φρεγάτα Φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη άμεσα, επισημαίνοντας προς την τουρκική πλευρά ότι το σημείο βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός περιοχής ελληνικής ευθύνης.

Μετά την παρέμβαση της ελληνικής φρεγάτας, η παρενόχληση σταμάτησε και το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του.

