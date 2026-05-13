Θεσσαλονίκη: Τοποθετούνται 12 πελαργοφωλιές στον δήμο Λαγκαδά

THESTIVAL TEAM

Στην υλοποίηση δράσης για την ενίσχυση αναπαραγωγικής επιτυχίας και προστασίας του πληθυσμού του Λευκοπελαργού (Ciconiaciconia) στην Κεντρική Μακεδονία προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) με την τοποθέτηση 12 στύλων και ισάριθμων τεχνητών φωλιών σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά.

Η δράση θα υλοποιηθεί από τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας και βασίζεται σε ειδική μελέτη που εκπονήθηκε στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου του Δήμου Λαγκαδά. Στόχος είναι η ασφαλής αναπαραγωγή του είδους και η αποτροπή της δημιουργίας φωλιών σε στύλους μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που έχει οδηγήσει κατά το παρελθόν σε περιστατικά ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιών και απώλειας ατόμων του είδους.

Οι τεχνητές φωλιές θα τοποθετηθούν σε ειδικά κατασκευασμένους ξύλινους στύλους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ και την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, χωρίς δόμηση ή άλλη μόνιμη επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον. Η παρέμβαση αποσκοπεί επίσης στη διατήρηση της οικολογικής συνέχειας στην περιοχή και στην ενίσχυση των υφιστάμενων αποικιών Λευκοπελαργών.

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, ο ΟΦΥΠΕΚΑ συνεχίζει να εφαρμόζει στοχευμένες παρεμβάσεις για την προστασία ειδών άγριας πανίδας που συνδέονται άμεσα με το αγροτικό τοπίο και τη βιώσιμη συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Δήμος Λαγκαδά Πελαργοί

