Τουρκία: Παραμένει στη φυλακή ο Ιμάμογλου με την κατηγορία της “πολιτικής κατασκοπείας” – Κινδυνεύει με κάθειρξη 15 – 20 ετών

Τη συνέχιση της προφυλάκισης του πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αποφάσισε τουρκικό δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης περί «πολιτικής κατασκοπείας», στην οποία κατηγορούνται επίσης οι Χουσεΐν Γκιουν, Νετζατί Οζκάν και Μερντάν Γιαναρντάγ.

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το 25ο Κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης, σε αίθουσα απέναντι από το σωφρονιστικό κατάστημα υψίστης ασφαλείας του Μαρμαρά. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παρέστησαν στη διαδικασία μαζί με τους συνηγόρους τους.

Το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ την προφυλάκιση όλων των κατηγορουμένων και ανέβαλε τη συνέχεια της δίκης για τις 6 Ιουλίου.

Ο Ιμάμογλου είχε απομακρυνθεί προηγουμένως από τα καθήκοντά του ως δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά φερόμενη «εγκληματική οργάνωση με οικονομικά κίνητρα».

Αίτημα για έρευνα από MIT και Αντιτρομοκρατική

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας παρουσίασε ενδιάμεση πρόταση, ζητώντας να συνεχιστεί η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από την Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Τουρκίας να παραδώσει στοιχεία σχετικά με τις IP διευθύνσεις και τους διακομιστές που χρησιμοποιούσε ο Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζήτησε να αποσταλούν έγγραφα στις Μυστικές Υπηρεσίες (MIT) και στη Διεύθυνση Αντιτρομοκρατικής για την εξέταση αρχείων ασφαλείας και καταγραφών πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα του δήμου.

Στόχος, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις, διαρροές δεδομένων ή παραβίαση λογαριασμών που σχετίζονται με ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και ψηφιακές υποδομές του δήμου.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε επίσης ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διάπραξη των αδικημάτων, ότι η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι τα περιοριστικά μέτρα δεν επαρκούν σε αυτό το στάδιο αντί της προφυλάκισης.

Οι κατηγορίες

Στο κατηγορητήριο που συνέταξε η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης αναφέρεται ότι τα αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν την περίοδο 2019-2025.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε ψηφιακά μέσα που βρέθηκαν στην κατοχή του Χουσεΐν Γκιουν εντοπίστηκαν δεδομένα που ανήκουν στη βάση δεδομένων του δήμου της Κωνσταντινούπολης και τα οποία περιείχαν προσωπικά στοιχεία πολιτών.

Η εισαγγελική αρχή υποστηρίζει ότι τα δεδομένα αυτά αποκτήθηκαν μέσω του Νετζατί Οζκάν, ο οποίος φέρεται – σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο – να μετέφερε, κατόπιν εντολής του Ιμάμογλου, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και κωδικούς πρόσβασης του δήμου σε διαδικτυακή πλατφόρμα με την ονομασία «Ostin», η οποία χαρακτηρίζεται ως τμήμα του «σκοτεινού διαδικτύου».

Κατά την εισαγγελική εκδοχή, μέσω αυτών των στοιχείων αποκτήθηκε πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα, εσωτερική αλληλογραφία και δεδομένα του δήμου.

Το κατηγορητήριο αναφέρει επίσης ότι με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του Ιμάμογλου, στις 19 Απριλίου 2019, δόθηκε άδεια σε τρεις εξωτερικούς ειδικούς και δύο επιθεωρητές του δήμου να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος, να πραγματοποιήσουν ελέγχους και να αντιγράψουν αρχεία.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για ανάλυση υπό την καθοδήγηση ξένων υπηρεσιών πληροφοριών και ότι μέσω αυτών αποκτήθηκε πρόσβαση σε προσωπικά και ευαίσθητα στοιχεία πολιτών.

Στο κατηγορητήριο γίνεται αναφορά και στον Αμερικανό Άαρον Μπαρ, ο οποίος περιγράφεται ως πρόσωπο συνδεόμενο με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Μπαρ, ο Οζκάν και ο Γκιουν φέρονται να ενήργησαν συντονισμένα προκειμένου να επηρεάσουν τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία αντιγραφής δεδομένων του δήμου το 2019.

Η εισαγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι ο Ιμάμογλου, αξιοποιώντας τη θέση και την επιρροή του, απέκτησε προσωπικά δεδομένα πολιτών και τα διαβίβασε σε ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, με στόχο την απόκτηση πολιτικού οφέλους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης από 15 έως 20 έτη για το αδίκημα της «πολιτικής κατασκοπείας».