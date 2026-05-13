Επτά χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο €300.000 πρότεινε στο Εφετείο η Εισαγγελία για τον Σαρκοζί

Ποινή φυλάκισης επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία σε βάρος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για την υπόθεση της φερόμενης λιβυκής χρηματοδότησης της καμπάνιας του 2007.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, την πρόταση διατύπωσε ο γενικός εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί-Μπιρμάν, ο οποίος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων», προσθέτοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει «να αντιμετωπιστεί όπως οποιοσδήποτε άλλος κατηγορούμενος».

Η πρόταση της εισαγγελίας είναι ίδια με εκείνη που είχε κατατεθεί και σε πρώτο βαθμό.

Σε προηγούμενη απόφαση, ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή εκτέλεσης της κράτησης, χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ.