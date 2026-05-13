Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας & Κοινωνίας των Πολιτών και η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Οικογενειακής Μέριμνας, ανακοινώνουν ότι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική χρονιά 2026 – 2027, από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 έως και την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026.

Οι δημοτικοί βρεφικοί/βρεφονηπιακοί/παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

Α. Έντυπα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής & Οικογενειακής Μέριμνας

Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη από τους γονείς του παιδιού. Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη από παιδίατρο, συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και περί καταβολής των τροφείων. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην περίπτωση μη κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης εισοδημάτων έτους 2025. Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.

Β. Άλλα δικαιολογητικά

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους (εισόδημα 2025). Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο στον οποίο το παιδί έχει κανονική εγγραφή (εκδίδεται από τον δήμο που το παιδί είναι δημότης). Βεβαίωση εργασίας γονέων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας. Σε περίπτωση που ο γονέας είναι κάτοικος Δήμου Θεσσαλονίκης, προσκομίζεται απόδειξη από λογαριασμό οργανισμού παρόχου ενέργειας ή ύδρευσης (π.χ ΔΕΗ, ΕΥΑΘ) ή κινητής τηλεφωνίας.

Πρόσθετες πληροφορίες και υποδείγματα των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr→ Πληροφόρηση → Παιδιά → Παιδικοί Σταθμοί).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στους κατά τόπους δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εξής:

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:

Β.Σ.“ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ”, Ζουμετίκου 45, 2313-318770, dpsierarchon@thessaloniki.gr

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ :

Β/Ν.Σ. ΣΤΟ «ΛΙΜΑΝΙ», Α’ Προβλήτα (από την είσοδο του Ερυθρού Σταυρού), 2313-318763, dpslimani@thessaloniki.gr Β/ΝΣ “ΚΩΛΕΤΤΗ”, Κωλέττη 50, 2313-318761, dpskoletti@thessaloniki.gr Β/ΝΣ “Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, Ολυμπίας 2, 2313-318773, 2313-318757, dpsalexandros@thessaloniki.gr Β/ΝΣ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ”, Νυμφών & Ανεμώνων,2313-31 8764, dpspanorama@thessaloniki.gr Β/ΝΣ “ΦΩΚΑ”, Καρακάση 21, 2313-318766, 2313-318754, dpsfoka@thessaloniki.gr Β/ΝΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, Μιαούλη 2α, 2313-318777, dpstriandrias@thessaloniki.gr Β/Ν.Σ «ΚΑΡΑΚΑΣΗ», Καρακάση 93, 2313-318774, dpskarakasi@thessaloniki.gr Β/Ν.Σ. «ΓΑΛΑΝΑΚΗ», Γαλανάκη 1, 2313-318778, dpsgalanaki@thessaloniki.gr Β/Ν.Σ. «ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ», Δορυλαίου 34, 2313-318779, dpsdorilaiou@thessaloniki.gr

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ :