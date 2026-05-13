Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας & Κοινωνίας των Πολιτών και η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Οικογενειακής Μέριμνας, ανακοινώνουν ότι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική χρονιά 2026 – 2027, από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 έως και την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026.
Οι δημοτικοί βρεφικοί/βρεφονηπιακοί/παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
Α. Έντυπα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής & Οικογενειακής Μέριμνας
- Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη από τους γονείς του παιδιού.
- Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη από παιδίατρο, συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων.
- Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και περί καταβολής των τροφείων.
- Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην περίπτωση μη κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης εισοδημάτων έτους 2025.
- Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.
Β. Άλλα δικαιολογητικά
- Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους (εισόδημα 2025).
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο στον οποίο το παιδί έχει κανονική εγγραφή (εκδίδεται από τον δήμο που το παιδί είναι δημότης).
- Βεβαίωση εργασίας γονέων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας.
- Σε περίπτωση που ο γονέας είναι κάτοικος Δήμου Θεσσαλονίκης, προσκομίζεται απόδειξη από λογαριασμό οργανισμού παρόχου ενέργειας ή ύδρευσης (π.χ ΔΕΗ, ΕΥΑΘ) ή κινητής τηλεφωνίας.
Πρόσθετες πληροφορίες και υποδείγματα των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr→ Πληροφόρηση → Παιδιά → Παιδικοί Σταθμοί).
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στους κατά τόπους δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εξής:
ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:
- Β.Σ.“ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ”, Ζουμετίκου 45, 2313-318770, dpsierarchon@thessaloniki.gr
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:
- Β/Ν.Σ. ΣΤΟ «ΛΙΜΑΝΙ», Α’ Προβλήτα (από την είσοδο του Ερυθρού Σταυρού), 2313-318763, dpslimani@thessaloniki.gr
- Β/ΝΣ “ΚΩΛΕΤΤΗ”, Κωλέττη 50, 2313-318761, dpskoletti@thessaloniki.gr
- Β/ΝΣ “Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, Ολυμπίας 2, 2313-318773, 2313-318757, dpsalexandros@thessaloniki.gr
- Β/ΝΣ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ”, Νυμφών & Ανεμώνων,2313-31 8764, dpspanorama@thessaloniki.gr
- Β/ΝΣ “ΦΩΚΑ”, Καρακάση 21, 2313-318766, 2313-318754, dpsfoka@thessaloniki.gr
- Β/ΝΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, Μιαούλη 2α, 2313-318777, dpstriandrias@thessaloniki.gr
- Β/Ν.Σ «ΚΑΡΑΚΑΣΗ», Καρακάση 93, 2313-318774, dpskarakasi@thessaloniki.gr
- Β/Ν.Σ. «ΓΑΛΑΝΑΚΗ», Γαλανάκη 1, 2313-318778, dpsgalanaki@thessaloniki.gr
- Β/Ν.Σ. «ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ», Δορυλαίου 34, 2313-318779, dpsdorilaiou@thessaloniki.gr
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:
- Π.Σ.“ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ”, Αγγελοπούλου 36, 2313-318767,
dpsangelopoulou@thessaloniki.gr
- Π.Σ. “ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ”, Ελένης Ζωγράφου 2, 2313-318759, dpsanopoli@thessaloniki.gr
- Π.Σ. “ΠΑΤΡΩΝ”, Πατρών 19, 2313-318769, dpspatron@thessaloniki.gr
- Π.Σ. “ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ”, Κ. Καραμανλή 200 & Υψηλάντου,2313-31 8762, dpsypsilantou@thessaloniki.gr
- Π.Σ. “ΧΑΡΙΛΑΟΥ”, Σ. Νούκα & Σ. Ζάχου 6, 2313-318768, dpscharilaou@thessaloniki.gr
- Π.Σ. «ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ», Μιαούλη 4, 2313-318775, dpspaidikostriandrias@thessaloniki.gr
- Π.Σ. «ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ», Βερατίου 6 & Ρεγκούκου 17, 2313-318776, dpsxirokrinis@thessaloniki.gr
