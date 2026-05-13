Λαβρόφ: Τίποτα δεν συμβαίνει στις αμερικανορωσικές σχέσεις, τα λόγια δεν γίνονται πράξεις

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι πολλά λέγονται για τις τεράστιες δυνατότητες των αμερικανορωσικών σχέσεων, αλλά στην πραγματικότητα «δεν συμβαίνει τίποτα».

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκατέστησε τον διάλογο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει επανειλημμένα υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει.

Ο Λαβρόφ επεσήμανε ότι «οι καλές κουβέντες» για συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας, της ενέργειας και άλλα σχέδια προς το παρόν δεν έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα. «Τίποτα δεν έχει συμβεί στην πραγματική ζωή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Μόσχα εκτιμά την πρωτοβουλία του Τραμπ να ξεκινήσει διάλογο.

«Πέρα από αυτόν τον τακτικό διάλογο – που είναι κάτι συνηθισμένο στις σχέσεις μεταξύ λαών και χωρών-όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν το μοτίβο που ξεκίνησε ο πρόεδρος Μπάιντεν», σχολίασε ο Ρώσος υπουργός αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν επί της προεδρίας του παραμένουν σε ισχύ. Επιπλέον η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναλάβει δικές της πρωτοβουλίες για να τιμωρήσει την οικονομία της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Λαβρόφ μιλώντας στο RT India στα αγγλικά.

Σεργκέι Λαβρόφ

