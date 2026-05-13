Υποτροφίες αμπελουργίας από το Κτήμα Κυρ-Γιάννη και το Ίδρυμα Μπουτάρη στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Δύο νέες υποτροφίες για σπουδές στον τομέα της αμπελουργίας και της οινολογίας προκηρύσσονται στη μνήμη του Γιάννη Μπουτάρη, μέσα από τη συνεργασία του Κτήμα Κυρ-Γιάννη με το Ίδρυμα Μπουτάρη και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Οι δύο υποτροφίες αφορούν την ειδικότητα «Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας» στην ΙΣΑΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και έχουν διάρκεια δύο ετών, με έναρξη την εκπαιδευτική χρονιά 2026-2027.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους αποφοίτους Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων από τη Νάουσα και το Αμύνταιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια στον τομέα της αμπελουργίας.

Τι καλύπτουν οι υποτροφίες

Κάθε υποτροφία καλύπτει το 95% του συνολικού κόστους του εκπαιδευτικού προγράμματος και συγκεκριμένα:

το 90% των διδάκτρων μέσω του Ιδρύματος Μπουτάρη,

το 100% της σίτισης και της διαμονής στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής από το Κτήμα Κυρ-Γιάννη.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι δύο υπότροφοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν εξάμηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση στους αμπελώνες του Κτήματος Κυρ-Γιάννη στη Νάουσα και το Αμύνταιο.

Σε ανακοίνωσή του, το Κτήμα Κυρ-Γιάννη τονίζει ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη των νέων ανθρώπων και των τοπικών κοινωνιών που συνδέονται διαχρονικά με την καλλιέργεια του αμπελιού και την παραγωγή κρασιού.

Όπως επισημαίνεται, η έννοια του terroir περιλαμβάνει και τον ανθρώπινο παράγοντα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέους επαγγελματίες αμπελουργούς με γνώση, κατάρτιση και όραμα για το μέλλον του ελληνικού κρασιού.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες και η αναλυτική προκήρυξη είναι διαθέσιμες μέσω της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.