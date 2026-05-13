“Κόλαφος” ο Λάκης Λαζόπουλος για τον Γιώργο Λιάγκα: Κάνε εσύ τη δουλειά τη δική μου… δεν ντρέπεσαι, ειλικρινά;

Με ένα ακόμα επεισόδιο για το “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” ήρθε ο Λάκης Λαζόπουλος στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ της Τετάρτης, μέσα από το πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Περνώντας από κόσκινο σύσσωμη την επικαιρότητα και την showbiz, ο λαοφιλής καλλιτέχνης δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί, για μια ακόμη φορά, στον Γιώργο Λιάγκα και δη με αιχμηρό λόγο.

Ειδικότερα, ο Λάκης Λαζόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά “Κάνε εσύ τη δουλειά τη δική μου! Κάνε αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις, σάτιρα. Ρωτάς, ας πούμε, τον Άδωνι (σ.σ. Γεωργιάδη) με τρόπο που του δίνεις το δικαίωμα να απαντήσει ευγενικά”.

“Το “εκμεταλλεύεται η Μαρία Καρυστιανού”. Το εκμεταλλεύεται, ναι, σκοτώθηκε το παιδί της και το εκμεταλλεύεται; Αυτή είναι η ερώτηση; Δεν ντρέπεσαι, ειλικρινά, γι’ αυτές τις φράσεις που βάζεις δίπλα δίπλα; Θεωρείς σωστό για έναν άνθρωπο, που έχει χάσει το παιδί του, να ρωτάς αν το εκμεταλλεύεται;”.

“Οι φιλίες, Γιώργο, βρίσκονται στο κοινό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν δυο άνθρωποι. Κατάλαβες γιατί σε λέω φίλο με τον Άδωνι; Μιλάτε την ίδια γλώσσα”.

Αμέσως μετά, δε, στο “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” παρουσιάστηκε και το άγριο ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα στον Σταύρο Μπαλάσκα, για ατάκα που χρησιμοποίησε στον τηλεοπτικό αέρα, με τον Λάκη Λαζόπουλο να τοποθετείται ως εξής.

“Δεν τα ‘χετε συνεννοηθεί, να κάνει ο ένας τον καλό μπάτσο και ο άλλος τον κακό μπάτσο; Κάνει πολιτικές και κοινωνικές, λέει, εκπομπές ο Λιάγκας… Που, όλως περιέργως, δεν περιέχουν καθόλου Κοβέσι”.

Πηγή: zappit.gr