Ιωάννινα: Λύκος εμφανίστηκε στον ποδηλατόδρομο ενώ κυκλοφορούσε κόσμος

Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση ενός λύκου στον παραλίμνιο πεζόδρομο των Ιωαννίνων το απόγευμα, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε κοντά στη δεύτερη γέφυρα, την ώρα που δεκάδες πολίτες περπατούσαν ή αθλούνταν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να δείχνει φοβισμένο ή ανήσυχο από την ανθρώπινη παρουσία.

Την απρόσμενη εικόνα κατέγραψε με το κινητό του ο Χρήστος Τσιλίκης, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στον λύκο και κατέγραψε τη διαδρομή του ανάμεσα σε περαστικούς και δρομείς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζώο κινούνταν ήρεμα και δεν παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά, γεγονός που προβλημάτισε αρκετούς κατοίκους σχετικά με το πόσο εξοικειωμένο φαίνεται να είναι με το αστικό περιβάλλον.

Μετά τις αναφορές πολιτών, στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του Δασαρχείου Ιωαννίνων, Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου, πραγματοποιώντας ελέγχους για τον εντοπισμό του ζώου και πιθανών ιχνών του. Παράλληλα, συνέστησαν στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις βραδινές ώρες και σε περιοχές κοντά στη λίμνη.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από την ευρύτερη περιοχή αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί επιθέσεις σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεταξύ Ανατολής και Κατσικά, όπου φέρεται να χάθηκαν ζώα από επιδρομή λύκου, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων και των παραγωγών.