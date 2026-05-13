Γιατί οι Κινέζοι χρήστες κοροϊδεύουν τον τρόπο που μιλά το ChatGPT

Αν θεωρούσατε ήδη ενοχλητικό το ύφος των αγγλόφωνων απαντήσεων του ChatGPT, τότε μάλλον δεν έχετε ακόμη δει πώς «μιλά» στα κινεζικά.

Σε εκτενές ρεπορτάζ του Wired εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο το ChatGPT χειρίζεται την κινεζική γλώσσα -τη γλώσσα με τους περισσότερους φυσικούς ομιλητές παγκοσμίως, σύμφωνα με το Language School του Middlebury College.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις που χρησιμοποιεί συχνά το chatbot είναι η έκφραση «我会稳稳地接住你», η οποία μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «θα σε πιάσω σταθερά». Η φράση χρησιμοποιείται για να δείξει συναισθηματική υποστήριξη και διάθεση κατανόησης απέναντι στον συνομιλητή. Όπως σημειώνει το Wired, μια πιο «ποιητική» απόδοση θα ήταν κάτι σαν «θα είμαι εκεί να σε κρατήσω όρθιο σε ό,τι κι αν περνάς».

Το πρόβλημα είναι ότι για πολλούς Κινέζους χρήστες η φράση έχει αρχίσει να ακούγεται αφόρητα τετριμμένη και αφύσικα επαναλαμβανόμενη.

Σε άλλες περιπτώσεις, το ChatGPT χρησιμοποιεί τη φράση «砍一刀», που σημαίνει «κόψε την τιμή» ή «βοήθησέ με να ρίξω την τιμή». Πρόκειται για έκφραση άμεσα συνδεδεμένη με την κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Pinduoduo και θεωρείται από πολλούς κάτι σαν ενοχλητικό διαφημιστικό slogan.

Οι ιδιόρρυθμες αυτές εκφράσεις έχουν γίνει τόσο συχνές ώστε εξελίχθηκαν σε meme μεταξύ των Κινέζων χρηστών του διαδικτύου. Σε αρκετές σατιρικές εικόνες, το ChatGPT παρουσιάζεται σαν ένα τεράστιο φουσκωτό μαξιλάρι ασφαλείας που «πιάνει» ανθρώπους καθώς πέφτουν -κυριολεκτικά «τους κρατά σταθερά».

Το φαινόμενο του «mode collapse»

Σύμφωνα με το Wired, η εξήγηση ίσως βρίσκεται σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται «mode collapse», μια μορφή εγγενούς προκατάληψης που σχετίζεται με τον τρόπο εκπαίδευσης των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs).

Η βασική ιδέα είναι ότι οι άνθρωποι που αξιολογούν και επισημαίνουν δεδομένα κατά την εκπαίδευση των AI μοντέλων τείνουν ασυνείδητα να προτιμούν πιο οικείες, «ασφαλείς» διατυπώσεις αντί για πιο πρωτότυπες ή ασυνήθιστες εκφράσεις.

Αφού ένα μοντέλο όπως το ChatGPT εκπαιδευτεί, γίνεται εξαιρετικά δύσκολο να «ξεμάθει» συγκεκριμένες λεκτικές συνήθειες. Οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν ορισμένες απαντήσεις ώστε να εμφανίζονται συχνότερα -όμως το να ελέγξεις πόσο συχνά επαναλαμβάνονται και σε πόσα διαφορετικά context είναι πολύ πιο περίπλοκο.

«Δεν ξέρουμε πώς να πούμε σε ένα AI: “Αυτό είναι καλό γράψιμο, αλλά αν το κάνεις δέκα φορές, παύει να είναι καλό”», δήλωσε στο Wired ο Max Spero, συνιδρυτής και CEO της Pangram, εταιρείας που αναπτύσσει εργαλεία ανίχνευσης AI-generated κειμένου.

Όποια κι αν είναι η αιτία, το φαινόμενο δείχνει ότι οι χρήστες -είτε μιλούν αγγλικά είτε κινεζικά- φαίνεται να συμμερίζονται κάτι κοινό: την κόπωση από τις υπερβολικά προβλέψιμες και επαναλαμβανόμενες απαντήσεις των chatbots.