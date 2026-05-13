Δρ. Αναστάσιος Βεκρής: Ο κορυφαίος ειδικός μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ευρώπη έχει κλινική στη Θεσσαλονίκη

Λίγοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα κατέχει σήμερα κεντρική θέση στον παγκόσμιο χάρτη της μεταμόσχευσης μαλλιών. Ακόμα λιγότεροι γνωρίζουν ότι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς του κλάδου παγκοσμίως δραστηριοποιείται και στη Θεσσαλονίκη.

Μια ιστορική πρωτιά για την ελληνική ιατρική και γιατί αφορά άμεσα τους Ροδίτες

Τον Σεπτέμβριο του 2024, στη Μαδρίτη, ανατέθηκε στον Δρ. Αναστάσιο Βεκρή, Ιδρυτή και Πρόεδρο της Advanced Hair Clinics, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμόσχευσης Μαλλιών (FUE Europe Society of Hair Restoration). Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας Έλληνας ιατρός βρίσκεται στο τιμόνι του κορυφαίου ευρωπαϊκού επιστημονικού φορέα για την αποκατάσταση μαλλιών. Στον οργανισμό γίνονται δεκτοί διακεκριμένοι επιστήμονες αποκλειστικά βάσει αποδεδειγμένης πολυετούς εμπειρίας και επιστημονικής συνεισφοράς στον κλάδο. Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο που τοποθετεί την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της αριστείας στην αποκατάσταση μαλλιών.

Η είδηση αφορά και τους Θεσσαλονικείς. Ο Δρ. Βεκρής είναι ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής της Advanced Hair Clinics, η οποία δραστηριοποιείται και στη Θεσσαλονίκη με κλινική που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και εφαρμόζει πρωτοπόρα ιατρικά πρωτόκολλα που έχουν κάνει τον όμιλο αναγνωρίσιμο σε πέντε ηπείρους.

Η FUE Europe και γιατί η θέση της Προεδρίας είναι σημαντική

Η FUE Europe Society of Hair Restoration ιδρύθηκε με στόχο να θέτει τα υψηλότερα επιστημονικά και δεοντολογικά πρότυπα στη χειρουργική αποκατάσταση μαλλιών και να εκπαιδεύει νέες γενιές ιατρών στη μέθοδο FUE. Η μέθοδος αυτή αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο χρυσό πρότυπο στη μεταμόσχευση μαλλιών και έχει αντικαταστήσει τις παλιές τεχνικές που άφηναν μόνιμες ουλές, έδιναν αφύσικα αποτελέσματα και απαιτούσαν μακρά περίοδο ανάρρωσης. Ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα και μελέτη νέων πρωτοπόρων θεραπειών αντιμετώπισης της τριχόπτωσης και κάθε μορφής αλωπεκίας σε άνδρες και γυναίκες. Ο Δρ. Βεκρής δεν αναδείχθηκε στην Προεδρία της FUE Europe ξαφνικά. Επί σειρά ετών υπηρέτησε τον οργανισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου. Στην FUE Europe γίνονται δεκτά ως μέλη μόνο ιατροί που συμμετέχουν στην έρευνα για τα νέα πρωτόκολλα, με αποδεδειγμένη μακρά εμπειρία και επιστημονική συνεισφορά στον κλάδο. Δεν πρόκειται για τιμητικό τίτλο, αλλά για θέση που κατακτήθηκε μετά από πορεία γεμάτη διακρίσεις και επιστημονικά επιτεύγματα.

Μια πορεία που ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα

Μετά την απόκτηση της ειδικότητάς του ως πλαστικός χειρουργός, ο Δρ. Βεκρής μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο KNU της Νότιας Κορέας, δίπλα στον Dr. J.C. Kim, έναν από τους πρωτοπόρους της τεχνικής της απευθείας εμφύτευσης τριχοθυλακίων (direct implantation). Σε μια εποχή που αυτή η μέθοδος ήταν άγνωστη στον δυτικό κόσμο, ο Δρ. Βεκρής τη δίδαξε πρώτος στην Ευρώπη, παρουσιάζοντάς την σε ευρωπαϊκά συνέδρια, εισάγοντας τις αρχές μικροχειρουργικής εμφύτευσης FUE που σήμερα έχουν γίνει διεθνής πρακτική.

Η εκπαίδευσή του συνεχίστηκε στο Λονδίνο και στο Σαν Φρανσίσκο, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Στα 20 και πλέον χρόνια κλινικής δραστηριότητας που ακολούθησαν, έχει πραγματοποιήσει με την ομάδα της Advanced Hair Clinics περισσότερες από 30.000 επεμβάσεις σε ασθενείς από 80 χώρες, ενώ έχει χειρουργήσει σε 17 διαφορετικά κράτη. Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής, εκπαιδευτής και επιστημονικός διευθυντής σε πάνω από 200 ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ανάμεσά τους το 32ο συνέδριο της ISHRS στο Ντένβερ των ΗΠΑ, όπου ήταν ο μοναδικός προσκεκλημένος Έλληνας ιατρός.

Η Advanced Hair Clinics: από μία κλινική στην Αθήνα σε 15 σημεία σε Ελλάδα και Κύπρο

Ο όμιλος ξεκίνησε από μία εξειδικευμένη κλινική στην Αθήνα με ένα σαφές όραμα: υψηλές ιατρικές προδιαγραφές, αξιόπιστα αποτελέσματα και τεκμηριωμένα επιστημονικά πρωτόκολλα. Η απόφαση επέκτασης πάρθηκε το 2012, εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης. Η επιλογή δικαιώθηκε.

Σήμερα ο όμιλος διαθέτει 15 κλινικές σε Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Πάτρα, Ρόδο, Καλαμάτα και Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και 2 κλινικές στη Λευκωσία και Λεμεσό στην Κύπρο. Έξω από τα ελληνικά σύνορα, η Advanced Hair Clinics έχει συνεργασίες στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στην Αλβανία και στην Κόστα Ρίκα, με δίκτυο γραφείων εκπροσώπησης σε διάφορες χώρες. Ο όμιλος απασχολεί περίπου 200 εργαζομένους στην Ελλάδα.

Οι διεθνείς διακρίσεις επιβεβαιώνουν αυτή την πορεία. Η Advanced Hair Clinics έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές ως η καλύτερη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στον κόσμο από τον IMTJ (International Medical Travel Journal), τον κορυφαίο διεθνή φορέα αξιολόγησης ιατρικού τουρισμού. Εκατοντάδες ασθενείς από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Αμερική επιλέγουν κάθε χρόνο την Ελλάδα ως προορισμό ιατρικού τουρισμού με επίκεντρο τις κλινικές του ομίλου.

Η κλινική που άλλαξε τα δεδομένα στη μεταμόσχευση μαλλιών

Η σύγχρονη FUE δεν μοιάζει σε τίποτα με αυτό που θυμούνται όσοι παρακολουθούσαν τη μεταμόσχευση μαλλιών πριν από 10-15 χρόνια. Η τεχνική περιλαμβάνει εξαγωγή μεμονωμένων τριχοθυλακίων με αυτόματο εξαγωγέα και απευθείας εμφύτευσή τους σε μία κίνηση (direct implantation), χωρίς προηγούμενη δημιουργία οπών στο δέρμα της λήπτριας περιοχής. Αυτό ελαχιστοποιεί την αιμορραγία, το οίδημα και τυχόν μετεγχειρητικό πόνο. Με έμπειρη ιατρική ομάδα, το ποσοστό επιβίωσης των μοσχευμάτων ξεπερνά το 95%.

Η Advanced Hair Clinics είναι μία από τις πρώτες κλινικές στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί τη συσκευή Sharp Implanter, ένα μικροεργαλείο εμφύτευσης που απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και επιδεξιότητα από τον χειρουργό. Η απόληξή του έχει διάμετρο μικρότερη του ενός χιλιοστού και επιτρέπει τοποθέτηση μοσχευμάτων με ελάχιστη αιμορραγία και ακριβή έλεγχο γωνίας εμφύτευσης, ένα σημαντικό στοιχείο για εξατομικευμένο αισθητικό αποτέλεσμα φυσικής τριχοφυΐας. Η κλινική έχει αναπτύξει επίσης ειδικό πρωτόκολλο αναισθησίας που παρουσιάζεται σε διεθνή συνέδρια ως πρότυπο για ανώδυνες ασφαλείς επεμβάσεις.

Μια από τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις είναι η Long Hair FUE, μεταμόσχευση με μακριά μαλλιά χωρίς ξύρισμα ή κούρεμα. Εκτελείται με την τεχνολογία Zeus και εξάγει τριχοθυλάκια μαζί με την τρίχα στο πλήρες μήκος της. Ο ασθενής αποχωρεί από το χειρουργείο με μαλλιά, έχοντας από την πρώτη ημέρα εικόνα του πως θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Λόγω του ειδικού εξοπλισμού και της τεχνικής δυσκολίας, εφαρμόζεται από ελάχιστους γιατρούς διεθνώς και είναι η μόνη κλινική στην Ελλάδα που την εφαρμόζει. Η Advanced Hair Clinics αποτελεί σήμερα επίσημο διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο για αυτή τη μέθοδο.

Στον σχεδιασμό κάθε επέμβασης, η κλινική χρησιμοποιεί λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που μετράει αυτόματα τον αριθμό τριχών ανά τετραγωνικό εκατοστό, το πάχος κάθε τρίχας και αναγνωρίζει το πρότυπο αραίωσης. Τα δεδομένα αυτά δίνουν στην ιατρική ομάδα πλήρη εικόνα για τον αριθμό τριχοθυλακίων που μπορούν να εξαχθούν και την πυκνότητα που θα επιτευχθεί στη λήπτρια περιοχή, πριν ακόμα αρχίσει η επέμβαση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η εξάντληση τριχοθυλακίων στη δότρια περιοχή και παρέχεται η δυνατότητα επιπρόσθετης μεταμόσχευσης μαλλιών αν χρειαστεί διόρθωση μετά από κάποια χρόνια.

Βραβεία και διακρίσεις που επιβεβαιώνουν το κλινικό έργο

Το 2022, ο Δρ. Βεκρής τιμήθηκε στο Μόντε Κάρλο του Μονακό με το βραβείο «Καλύτερη Αποκατάσταση Μαλλιών στον Κόσμο» στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αισθητικής Ιατρικής και Αντιγήρανσης.

Ανήκει στο Specialist Registry του General Medical Council της Μ. Βρετανίας και είναι μέλος της ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery), της IPRAS, του World FUE Institute και της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής Αισθητικής Χειρουργικής, καθώς και πολλών άλλων ελληνικών και διεθνών επιστημονικών φορέων.

Η συμβολή του Δρ. Βεκρή ως προσκεκλημένος ομιλητής και “table leader” σε εκπαιδευτικές ενότητες για τις σύγχρονες τεχνικές εμφύτευσης στα διεθνή συνέδρια υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που του δείχνει η διεθνής κοινότητα ως αυθεντία του κλάδου.

Η κορυφαία επιλογή στη Θεσσαλονίκη για αντιμετώπιση της τριχόπτωσης

Η κλινική Advanced Hair Clinics στη Θεσσαλονίκη προσφέρει αξιολόγηση της κατάστασης του τριχωτού, ιατρική διάγνωση και ενημέρωση για τις διαθέσιμες μεθόδους κατόπιν ραντεβού με εξειδικευμένο ιατρό. Οι υπηρεσίες της καλύπτουν τη μεταμόσχευση μαλλιών με την πλέον σύγχρονη τεχνική FUE, την εμφύτευση φρυδιών και γενιών, την αποκατάσταση ουλών από παλαιότερες επεμβάσεις ή ατυχήματα, καθώς και την αντιμετώπιση και θεραπεία όλων των παθήσεων του τριχωτού είτε αφορούν σε απλή, εποχική τριχόπτωση έως τις πλέον σύνθετες μορφές ανδρικής ή γυναικείας αλωπεκίας.

