Θεσσαλονίκη: “Ναι” από το Συμβούλιο Εφετών στην έκδοση 65χρονου στη Ρωσία, όπου κατηγορείται για οικονομικά αδικήματα

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης στη Ρωσία για 65χρονο, υπήκοο Λευκορωσίας, ο οποίος καταζητείται από τις ρωσικές αρχές για σειρά οικονομικών αδικημάτων.

Μεταξύ των κατηγοριών που του καταλογίζονται περιλαμβάνονται φοροδιαφυγή, απιστία, μη καταβολή δεδουλευμένων, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία κ.ά.- πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν κατά το διάστημα που ο ίδιος εκπροσωπούσε κατασκευαστική εταιρεία στη Ρωσία.

Τοποθετούμενος ενώπιον των δικαστών του Συμβουλίου, ο 65χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι κατασκευασμένες. Όπως ανέφερε, είχε αναλάβει τεχνικό ρόλο με την ιδιότητα του μηχανικού σε έργο σιδηροδρομικής υποδομής και στην κατασκευή λιμένα στη Ρωσία. «Με εκβίαζαν να υπογράψω για την πρόοδο των εργασιών» κατέθεσε, προσθέτοντας ότι στελέχη της εταιρείας, με ισχυρή οικονομική επιφάνεια και πολιτική επιρροή, επιδίωκαν να εμφανίζουν προς τις τράπεζες και το κράτος ότι τα έργα εξελίσσονται ομαλά. «Δεν είχα δικαίωμα να υπογράφω, ούτε είχα οποιαδήποτε σχέση με οικονομικά ζητήματα» υποστήριξε.

Απευθυνόμενος στους δικαστές, εξέφρασε φόβους για τη ζωή του σε περίπτωση που εκδοθεί στη Ρωσία, λέγοντας χαρακτηριστικά «από σάς εξαρτάται η ζωή και η τύχη μου». Κατά δήλωσή του, ο ίδιος διαθέτει και γερμανικό διαβατήριο, ενώ τον τελευταίο καιρό ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί ανάλογη γνωμοδότηση του ίδιου Δικαστικού Συμβουλίου επί προγενέστερου αιτήματος των ρωσικών αρχών για την έκδοσή του. Στη συνέχεια, οι ρωσικές αρχές επανήλθαν με νέο αίτημα για το ίδιο πρόσωπο, διευρύνοντας το κατηγορητήριο. Ο 65χρονος τελεί πλέον υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

