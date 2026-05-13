Βουλή: Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια το φορολογικό νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια, με βελτιωτικές αλλαγές, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, «Ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».

Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ «παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και «Όχι» ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ.

Κλείνοντας την μαραθώνια συζήτηση, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκ. ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας.