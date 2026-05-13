Θεσσαλονίκη: Έκρυβε στο σπίτι του χασίς και κοκαΐνη

Ένας άνδρας συνελήφθη για ναρκωτικά το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.

Τον άνδρα συνέλαβαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας καθώς διαπιστώθηκε να αποκρύπτει στην οικία του 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 58 γραμμαρίων, 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 8,11 γραμμαρίων, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 1 κοπίδι με υπολείμματα κοκαΐνης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Από την κατοχή του συλληφθέντα κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.