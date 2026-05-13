Τέξας: Ψαράς “χτυπήθηκε” από κεραυνό και επέζησε

Ένας νεαρός ψαράς αυτοχαρακτηρίστηκε «ο πιο άτυχος τυχερός άνθρωπος που υπάρχει», αφού χτυπήθηκε από κεραυνό, τραυματίστηκε σοβαρά και κατάφερε να επιζήσει.

Ο 19χρονος Hunter Wyche,όπως αναφέρει το newsbomb.gr, ψάρευε με φίλους τους στις όχθες του ποταμού Angelina στην κομητεία Jasper στο Ανατολικό Τέξας, όταν ένας κεραυνός χτύπησε πεύκο κάτω από το οποίο βρισκόταν ο νεαρός, πέρασε μέσα από αυτόν και τον πέταξε αρκετά μέτρα μακριά.

«Δεν ένιωθα τα πόδια μου όταν συνήλθα. Δεν μπορούσα να κουνήσω το δεξί μου πόδι», είπε στο KFDM.

«Το χτύπημα πέρασε από το στομάχι μου και πήγε μέχρι κάτω μέσα από το πόδι μου», πρόσθεσε, επιδεικνύοντας τα εγκαύματα που καλύπτουν το σώμα του.

Ο Wyche θυμάται ότι λιποθύμησε λίγο πριν ο κεραυνός τον χτυπήσει το Σάββατο και στη συνέχεια ξύπνησε δίπλα σε ένα κοντινό δέντρο με την ανήσυχη μητέρα του και άλλους να στέκονται από πάνω του.

Από τον κεραυνό, κομμάτια ξύλου εκτοξεύτηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις, με ορισμένα εξ αυτών να διεισδύουν «βαθιά» στο δέρμα του Wyche και αφήνοντας το πρόσωπό του τραυματισμένο. Ευτυχώς, μερικά από τα πιο αιχμηρά, μεγαλύτερα κομμάτια δεν τον χτύπησαν.

«Ήμουν τυχερός που κανένα από αυτά δεν με χτύπησε, με διαπέρασε, αλλά ήμουν πολύ τυχερός», είπε. «Ήμουν απλώς τυχερός, αυτό είναι όλο. Είμαι ίσως ο πιο άτυχος τυχερός άνθρωπος που υπάρχει», είπε.



Μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Christus Jasper Memorial. Η μητέρα του, Michelle Wyche, χαρακτήρισε την επιβίωσή του θαύμα.

«Τον αγκάλιασα και τον κράτησα στην αγκαλιά μου επειδή γύρισε σπίτι. Ήταν λοιπόν η καλύτερη Γιορτή της Μητέρας που έχω γιορτάσει ποτέ», είπε.