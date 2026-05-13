Παγκόσμια ανησυχία για τον χανταϊό: “Πιθανό να εμφανιστούν κι άλλα κρούσματα τις επόμενες ημέρες” λέει ο ΠΟΥ

«Δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού (…) και άλλα περιστατικά με χανταϊό «είναι πιθανόν να εμφανισθούν τις επόμενες εβδομάδες», προειδοποιεί ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Παράλληλα, από τη βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA) έγινε γνωστό ότι από σήμερα το βράδυ είκοσι Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius το οποίο επλήγη από την επιδημία του χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου βρίσκονταν σε καραντίνα για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ.

Όπως ανακοινώθηκε, δέκα άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση στα νησιά της Αγίας Ελένης και της Αναλήψεως, βρετανικά υπερπόντια εδάφη του νοτίου Ατλαντικού, θα επαναπατρισθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου «θα ολοκληρώσουν την καραντίνα τους ως προληπτικό μέτρο», σύμφωνα με την UKHSA.

Κανείς δεν παρουσιάζει συμπτώματα

Προς το παρόν, κανένα από τα άτομα αυτά δεν παρουσιάζει συμπτώματα , ανακοίνωσε χθες η UKHSA. «Θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες» και το Βρετανικό Σύστημα Υγείας (NHS) είναι «καλά εξοπλισμένο για να επέμβη αν ασθενήσουν».

Υπενθυμίζεται ότι είκοσι δύο επιβάτες της κρουαζιέρας – 20 Βρετανοί, ένας Γερμανός κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου και μία γιαπωνέζα επιβάτις – προσγειώθηκαν την Κυριακή στο Μάντσεστερ έχοντας πριν αποβιβασθεί από το MV Hondius στην Τενερίφη.

Τέθηκαν σε καραντίνα τουλάχιστον 72 ωρών στο νοσοκομείο Arrowe Park του Απτον, κοντά στο Λίβερπουλ, όπου υποβλήθηκαν σε τεστ και εξετάσεις.

Θα ληφθούν μέτρα για την ασφαλή μεταφορά τους στα σπίτια τους

Θα ληφθούν μέτρα «για την μεταφορά όσων θα επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους για να απομονωθούν μετά την παραμονή τους στο Arrowe Park», ανακοίνωσε η UKHSA.

Η απομόνωση θα διαρκέσει 45 ημέρες και οι υγειονομικές αρχές θα διατηρήσουν «καθημερινή επαφή» με τους ασθενείς, οι οποίοι θα υποβάλλονται συστηματικά σε τεστ.

Επίσης, «θα ληφθούν μέτρα ώστε ένας μικρός αριθμός ατόμων, που βρίσκονταν σε απομόνωση στο σπίτι τους ή αλλού στην Αγγλία να εξετασθούν στο Arrowe Park», σύμφωνα με την βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας.

