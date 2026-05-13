Ηλιούπολη: “Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες που όλοι λάτρευαν” – Συγκλονίζει ο καθηγητής των 17χρονων που έπεσαν από πολυκατοικία

«Παγωμένοι» είναι οι κάτοικοι της Ηλιούπολης μετά την πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μια να βρει τραγικό θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή με την κατάστασή της να είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι την Τρίτη (12/5) στην Ηλιούπολη. Οι δύο ανήλικες είχαν αποφασίσει να δώσουν τέλος στη ζωή τους, όπως προέκυψε από το σημείωμα που βρέθηκε στο σακίδιο της μίας. Μαζί πήραν τα κλειδιά της ταράτσας στην πολυκατοικία όπου διέμενε η μια, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και αφού άφησαν τα προσωπικά τους αντικείμενα εκεί, έπεσαν από τον 6ο όροφο του κτιρίου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν επιφωνήματα και ένας δυνατός θόρυβος. Κόσμος που βγήκε στη γειτονιά να δει τι συνέβη, αντίκρισαν τα σώματα των δύο ανήλικων, αιμόφυρτα, στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τις δύο 17χρονες, και μέσα σε 7 λεπτά τις μετέφερε στο Ασκληπιείο της Βούλας. Παρά της υπεράνθρωπες προσπάθειες, η μια 17χρονη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Όσον αφορά την δεύτερη 17χρονη, πάνω από 20 γιατροί έχουν πέσει πάνω της, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες για να την σώσουν. Παράλληλα, στο σχολείο των δύο μαθητριών κυριαρχεί η οδύνη και το σοκ. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί έχουν επιστρατευτεί για να στηρίξουν τους συμμαθητές των κοριτσιών που αφήνουν λευκά λουλούδια στο θρανίο της 17χρονης.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, καθηγητής των δύο κοριτσιών είπε: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο».

Συγκλονισμένος από την τραγική απώλεια και την μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτρια του δήλωσε ο καθηγητής των κοριτσιών και λέει πως τίποτα δεν προϊδέαζε το τι θα επακολουθήσει. Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν. «Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες», είπε.

Στο ερώτημα αν υπήρχε κάποιο σημάδι, αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στην συμπεριφορά τους ο εκπαιδευτικός απάντησε: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία.

Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».

Ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος

Η δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και κήρυξε τον δήμο σε τριήμερο πένθος.

«Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Επίσης τονίζει πως κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες, πως αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του δήμου και πως οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.