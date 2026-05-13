Σύσκεψη Μερελή με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού -“Μόνο μέσω συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού μπορεί να καταστεί ο Ν. Θεσσαλονίκης ελκυστικός τουριστικός προορισμός”

Η επόμενη ημέρα όσον αφορά το τουριστικό προϊόν του Νομού Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης εργασίας που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) κ. Κυριάκος Μερελής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων του τουριστικού κλάδου, μελών του Επιμελητηρίου.

Αφορμή για τη σύσκεψη αυτή στάθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις με το οριστικό κλείσιμο της βάσης της χαμηλού κόστους αεροπορικής εταιρείας Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η προσπάθεια αναπλήρωσης του συγκεκριμένου κενού.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος του ΕΕΘ σχολίασε το γεγονός ότι οι θεσμικοί φορείς του Νομού αιφνιδιάστηκαν μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας: «Η πολιτεία όφειλε να ενημερώσει, τα αρμόδια υπουργεία έπρεπε να αφυπνιστούν. Αισθάνομαι ότι αιφνιδιαστήκαμε όλοι από μια εξέλιξη για την οποία υπήρχαν σημάδια ότι έρχεται».

Ο κ. Μερελής, δίνοντας τη συνολικότερη εικόνα που συγκροτεί την τουριστική αγορά του Νομού, υπογράμμισε: «Η περιοχή μας, η Θεσσαλονίκη, είναι το προϊόν. Η Ryanair είναι το μέσο που μεταφέρει κόσμο. Αν αναπτύξουμε ένα πολύ καλύτερο προϊόν, τότε θα γίνει πολύ ελκυστικότερο για μεγάλο αριθμό εταιρειών. Ωστόσο, μας λείπει η αντιλαμβανόμενη αξία, το μάρκετινγκ και η συνολική αναβάθμιση του προϊόντος που προσφέρουμε».

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ πραγματοποίησε ειδική αναφορά στη σχέση του κράτους με τις υποδομές γενικότερα, αλλά και με εκείνες που έχουν παραχωρηθεί. «Μιλάμε για υποδομές που ανήκουν στο Ελληνικό κράτος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και αναβάθμισή τους και ταυτόχρονα οφείλει να τις θωρακίσει απέναντι στην εφαρμογή πολιτικών απαξίωσης και υποβάθμισής τους», υπογράμμισε.

Στη σύσκεψη εργασίας συμμετείχαν η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης, την οποία εκπροσώπησε ο κ. Κωνσταντίνος Κουράκος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουρισμού Βορείου Ελλάδος και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώτης Χαραλάμπους, ο πρόεδρος του Σωματείου Ενοικιαζόμενων Δωματίων Σταυρού κ. Κωνσταντίνος Παπαζώης, ο πρόεδρος του Σωματείου Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ασπροβάλτας – Σταυρού κ. Απόστολος Τσακρίδης, αλλά και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, κ.κ. Γεώργιος Κοσμίδης και Βασίλης Μπουντούλης.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών τους, ο κ. Κοσμίδης ανέφερε ότι «η αποχώρηση της Ryanair δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Η απόφαση αυτή θα έχει επιπτώσεις στον τουρισμό και την εστίαση». Γνωστοποίησε ότι «ταυτόχρονα σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελωνιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας».

Ο κ. Παπαζώης, από την πλευρά του, επισήμανε ότι «πρέπει να υλοποιηθεί ένας καινούργιος σχεδιασμός τουριστικής πολιτικής, που να περιλαμβάνει καμπάνια προσέλκυσης νέων επισκεπτών», υποδεικνύοντας τη χώρα της Πολωνίας ως μια υποσχόμενη αγορά.

Ο κ. Χαραλάμπους εξέφρασε την ανησυχία και τον προβληματισμό του για την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει η Fraport.

Από την πλευρά του, ο κ. Κουράκος τόνισε ότι δεν υπάρχει συντονισμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επισημαίνοντας την ανάγκη δημιουργίας στρατηγικού σχεδιασμού με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου.

Η σύσκεψη αυτή, με πρωτοβουλία του προέδρου του ΕΕΘ, αποτελεί την αρχή μιας γόνιμης συνεργασίας για τη βελτίωση του τουριστικού περιβάλλοντος του Νομού Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες συσκέψεις, όπως και έγγραφη κατάθεση θέσεων και προτάσεων από τους συγκεκριμένους φορείς, τις οποίες θα μεταφέρει ο κ. Μερελής, ως εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων, στην επιτροπή που δημιουργήθηκε από τη σύσκεψη των φορέων.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μαζί με τον πρόεδρο εκπροσώπησαν και το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής κ. Δημήτρης Τσαρούχας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιοπάνος.

Κλείνοντας, ο κ. Κυριάκος Μερελής έστειλε μήνυμα συνέργειας και συμμετοχής. «Πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι όλοι. Να δημιουργήσουμε από κοινού ένα σχέδιο ουσιαστικό, εφαρμόσιμο και συντεταγμένο, το οποίο θα συμβάλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας», κατέληξε.