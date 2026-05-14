Γεωργιάδης: Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Σε μία σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ένας ακόμα ανήλικος επιχείρησε να δώσε τέλος στη ζωή του, στη Θεσσαλονίκη, λίγες μέρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη Αττικής.

Μιλώντας στο Ertnews και την εκπομπή Συνδέσεις ο κ. Γεωργιάδης -με αφορμή το περιστατικό στην Ηλιούπολη- έκανε λόγο για αυξημένα περιστατικά τέτοιων τάσεων σε παιδιά αυτή την εποχή, λέγοντας στη συνέχεια πως χθες το βράδυ σημειώθηκε απόπειρα αυτοκτονίας από ανήλικο στη Θεσσαλονίκη.

“Αναγκάστηκαν οι γονείς να το πάνε στο νοσοκομείο, το πρόλαβαν”, ανέφερε ο υπουργός Υγείας χωρίς να δώσει κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με το περιστατικό.

Διεύκρινισε πως έχει δώσει εντολή με εγκύκλιο για εγρήγορση σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ καθώς υπάρχουν αυξημένα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες.

Η αναφορά του υπουργού Υγείας μετά το 01:00

Θεσσαλονίκη

